Conozca la lista de nominados para los Premios Nuestra Tierra 2024

La escena musical colombiana, con sus destacados artistas que han influenciado tendencias y representado al país en todo el mundo, así como los nuevos talentos que han emergido en el último año, serán los protagonistas en la edición 2024 de los Premios Nuestra Tierra.



En esta ocasión, se disputarán 28 categorías diferentes, con la participación de más de 150 artistas que compiten por el codiciado galardón de la música nacional.



Cabe destacar que, los nominados fueron seleccionados por su trabajo realizado entre enero y diciembre de 2023.



Sobre el proceso de elección de los ganadores será con un 30% de las votaciones a cargo del público y el 70% restante por parte del comité musical, sellos discográficos y agregadoras.



Las votaciones estarán abiertas al público a partir del viernes 22 de marzo, a través del sitio web oficial www.premiosnuestratierra.com, y se extenderán hasta el 21 de abril.



Próximamente, se revelarán detalles sobre la ubicación y la fecha de esta ceremonia musical.



En general, los cinco artistas con más nominaciones son:



1. Karol G - 15 nominaciones



2. Shakira - 11 nominaciones



3. Feid - 9 nominaciones



4. Andrés Cepeda - 9 nominaciones



5. Manuel Turizo - 7 nominaciones



A continuación el listado de algunas categorías con sus nominados.



Nominados por categoría

CATEGORÍA GENERAL



- Canción del año

Karol G. EFE - Universal Music

1. Acróstico, Shakira

2. Feo, Morat

3. Según quién, Maluma, Carín León

4. La primera vez, Manuel Medrano, Juliana

5. Mientras me curo del cora, Karol G

6. En otra vida, Andrés Cepeda

7. Canto a la vida, Fonseca

8. Mi pecadito, Mike Bahía, Greeicy

9. Cecilia, Juanes, Juan Luis Guerra

10. Bzrp music sessions, vol. 53, Bizarrap, Shakira



- Artista del año



1. Feid

2. Karol G

3. Shakira

4. Nico Hernández

5. Morat

6. Manuel Turizo

7. Juliana

8. Andrés Cepeda

9. Carlos Vives

10. Maluma



- Álbum del año

Carlos Vives, cantautor colombiano Andrés Oyuela

1. Mañana será bonito, Karol G

2. Exótico pal mundo vol. 1 , Tostao

3. Vida cotidiana, Juanes

4. Niche Sinfónico, Grupo Niche

5. Escalona nunca se había grabado así, Carlos Vives

6. Mar adentro , Juliana

7. Contigo, Mike Bahía

8. Antes de que amanezca , Morat

9. Don Juan, Maluma

10. Décimo cuarto, Andrés Cepeda



- Artista revelación



1. Sofía Castro

2. Gia

3. Kei Linch

4. Soley

5. Juan Duque

6. Juli Pérez

7. Pirlo

8. Diana Burco

9. Simón Savi

10. Esteban Rojas



- Productor del año

Ovy on the Drums Bilboard

1. Mauricio Rengifo y Andrés Torres

2. Tostao

3. The Rudeboyz

4. Ovy On The Drums

5. Juan Pablo Vega

6. Kevn

7. Nico Legreti

8. Mapache

9. Sky Rompiendo

10. Icon



CATEGORÍA URBANA, REGUETÓN



- Mejor artista urbano



1. Blessd

2. Nath

3. Feid

4. Ryan Castro

5. Juan Duque

6. Dawer X Damper

7. Beéle

8. Karol G

9. Manuel Turizo

10. Nanpa Básico



- Mejor canción urbana

Maluma es uno de los cantantes colombianos más reconocidos a nivel mundial. Archivo particular

1. Qlona, Karol G, Peso Pluma

2. Classy 101, Feid, Young Miko

3. El cielo, Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers

4. TQG, Karol G, Shakira

5. Quema, Ryan Castro, Peso Pluma

6. Luna, Feid, ATL Jacob

7. Calor, Nicky Jam, Beéle

8. Amargura, Karol G

9. Los culos de medallo, Kapla & Miky, The Rudeboyz

10. Trofeo, Maluma, Yandel



- Mejor colaboración urbana



1. Blessd, Ryan Castro, SOG, Ojitos rojos (Remix)

2. Feid, Young Miko, Classy 101

3. Bad Bunny, Feid, Perro Negro

4. Ryan Castro, Peso Pluma, Quema

5. J Balvin, Usher, DJ Khaled, Dientes

6. Soley, Esteban Rojas, Reboll333, Todos Mienten

7. Yandel, Feid, Yandel 150

8. Beéle, Farruko, Santorini

9. Karol G, Shakira, TQG

10. Bizarrap, Shakira, Bzrp music sessions, vol. 53



CATEGORÍA POP



- Mejor canción pop

Compositor y cantante colombiano.

1. La mitad, Ventino

2. Noche primavera, Manú, Beéle, Andrés Cepeda

3. Energía bacana, Sebastián Yatra

4. Acróstico, Shakira

5. En otra vida, Andrés Cepeda

6. Un amor de verdad, Santiago Cruz

7. Conquistar el planeta, TIMØ, Andrés Cepeda

8. Se busca, Maca & Gero

9. Mientras me curo del cora, Karol G

10. ¿Cómo es qué tú?, Ela Taubert



- Mejor artista pop femenina



1. Susana Cala

2. Shakira

3. Ela Taubert

4. Laura Maré

5. Juliana

6. Greeicy

7. Inés Gaviria

8. Valentina Rico

9. Paula Arenas

10. Annasofia



- Mejor artista pop masculino



1. Camilo

2. Manuel Medrano

3. Santiago Cruz

4. Manú

5. Andrés Cepeda

6. Alejandro Santamaría

7. Esteman

8. Sebastián Yatra

9. Mike Bahía

10. Llane

Sebastián Yatra interpretó la canción 'Dos Orugitas' escrita por Lin Manuel Mirando para ´Encanto'. Vía Instagram @sebastianyatra

- Mejor dúo o grupo pop

1. TIMØ

2. Maca & Gero

3. Ventino

4. Piso 21

5. Cali Y El Dandee

6. Morat

7. Siam

8. Las Villa

9. Bacilos

10. Monsieur Periné



CATEGORÍA POPULAR



- Mejor canción popular



1. La cantina (Remix), Hernán Gómez, Luis Alfonso, Pipe Bueno

2. No sufriré por nadie, Joaquín Guiller, Maycol Rosero, Grupo Beren

3. Según quién, Maluma, Carín León

4. Mi ex tenía razón, Karol G

5. El malo (Remix), Nico Hernández, Jessi Uribe, Pipe Bueno

6. Hasta la madre, Yeison Jiménez, Pasabordo

7. Hijo de Urrao, Daniel Lema

8. Una noche, Nico Hernández, Pipe Bueno

9. Vete, Yeison Jiménez

10. Mamá perdón, Jhon Alex Castaño



Si quiere conocer el resto de las categorías y nominados, haga clic aquí.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio