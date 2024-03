Así quedaron los grupos de los clubes colombianos en copas Libertadores y Suramericana

Este lunes la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) realizó los sorteos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Suramericana 2024. De este evento se destaca la clasificación de cuatro equipos colombianos.



En el caso de la Libertadores, Junior y Millonarios lograron continuar en el torneo. En cuanto a quienes se enfrentarán por la Suramericana, Alianza y Deportivo Independiente Medellín se hicieron un lugar en la lista de clubes.

En este último caso, la copa será disputada por los equipos representantes de Argentina (6), Brasil (6) y los 4 equipos perdedores de los enfrentamientos de la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores.

Le contamos cómo quedó el listado completo.

Así quedó el sorteo de la Libertadores

- Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima, Colo Colo.



- ​Grupo B: Sao Paulo, Barcelona, Talleres, Cobresal.



- ​Grupo C: Gremio, Estudiantes, The Strongest​, Huachipato.



- Grupo D: Liga de Quito, Junior, Universitario, Botafogo.



- ​Grupo E: Flamengo, Bolívar, Millonarios, Palestino.



- ​Grupo F: Palmeiras, Independiente del Valle, San Lorenzo, Liverpool.



- ​Grupo G: Peñarol, Atlético Mineiro, Rosario Central, Caracas.



- ​Grupo H: River Plate, Libertad, Deportivo Táchira, Nacional de Montevideo.

OFICIAL. Así se jugará la Copa Libertadores 2024. La edición que más dinero repartirá en la historia.



Comienza nuestra obsesión. pic.twitter.com/82d1e8xRVD — Juez Central (@Juezcentral) March 19, 2024

Los grupos de la Suramericana

- Grupo A: Defensa y Justicia (Arg), Ind Medelín (Col), César Vallejo (Per), Always Ready (Bol).



- Grupo B: Cruzeiro (Bra), La Calera (Chi), U. Católica (Ecu), Alianza (Col).



- Grupo C: Internacional (Bra), Delfin (Ecu), Belgrano (Arg), Real Tomayapo (Bol).



- Grupo D: Boca Juniors (Arg), Fortaleza (Bra), Nac Potosí (Bol), Trinidense (Par).



- Grupo E: Paranaense (Bra), Danubio (Uru), Ameliano (Par), Rayo Zuliano (Ven).



- Grupo F: Corinthians (Bra), Argentinos Juniors (Arg), Racing (Uru) , Nacional (Par).



- Grupo G: Lanús (Arg), Metropolitanos (Ven), Cuiabá (Bra), Garcilaso (Per).



- Grupo H: Racing (Arg), Coquimbo (Chi), Luqueño (Par), Bragantino (Bra).

