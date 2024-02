La travesía económica de los asistentes a conciertos: guía para principiantes

2023 fue el año de los conciertos en Colombia. A lo largo de esos 12 meses el país recibió a grandes agrupaciones y artistas como The Weekend, Roger Waters, The Cure, Karol G, RBD, entre muchos otros más.



Ahora, parece que 2024 no se va a queda atrás. La agenda de espectáculos para este año es variada y le apunta a conquistar a distintos públicos que se reunirán para disfrutar sus canciones favoritas.



No obstante, con una oferta de shows en vivo tan amplia también aparece un dilema: el presupuesto.

Asistir a uno o varios eventos puede implicar un gasto significativo, dependiendo de diversos factores como el costo de las entradas, el transporte y, en algunos casos, el hospedaje. Para hacerse una idea e ir organizando sus finanzas con tiempo, le contamos cuánto cuesta ir a algunos de los conciertos más esperados del año.

Primera parada: la boletería

Antes de iniciar esta travesía por el mundo de los conciertos es importante tener claro que los precios de la boletería pueden variar según la ubicación y el artista. Considerando que la parrilla de este año ya cuenta con más de 50 espectáculos, vamos a explorar las tarifas de algunos de los que han generado más expectativa.

El sábado 17 de febrero, Luis Miguel se presentará en el Coliseo Medplus, en Bogotá. Las entradas de este tour, que marca el regreso del llamado 'Sol de México' a los escenarios, se encuentran en un rango entre los $211.000 (gradería) y $1'170.000 (localidad diamante).

Moviéndonos por el calendario, y para quienes gustan de los festivales, el 21, 22, 23 y 24 de marzo se llevará a cabo, en el parque Simón Bolívar, en la capital colombiana, una nueva edición del Estéreo Picnic. El 'line up' de este año lo encabezan nombres como Limp Bizkit, Sam Smith, Placebo, Feid, Kings of Leon, Blink 182, SZA y Arcade Fire.

Movistar Arena.|

Suponiendo que la boletería ya se encuentre en la última etapa de venta, la boleta individual general tiene un costo de $660.000 y la VIP un valor de $1'164.000 (más los servicios). En el caso de adquirir el combo para asistir a las cuatro jornadas, la entrada general cuesta $1'562.000, mientras que la VIP ronda los $3'268.000.

Para el 3 de mayo, el Movistar Arena recibirá a Caifanes para la celebración de los 30 años de su icónico disco 'El nervio del volcán'. El show de la banda mexicana tiene tarifas que van desde los $234.000 (tercer piso) hasta los $588.100 (tribuna fan).

Un par de semanas después, Juanes hace su parada en Bogotá, en el marco de su 'Juan Es Colombia Tour'. Las tarifas de las entradas se mueven entre los $116.000 (tercer piso), los $269.900 (segundo piso), los $352.400 (platea) y los $470.300 (tribuna fan).

'El parcero de Colombia' también se presentará en Medellín. Las boletas para ver su show en el Centro de Eventos La Macarena van desde los $140.000 (general) hasta los $352.000 (VIP).

La capital antioqueña también será el escenario de Morat el próximo 13 de julio. La agrupación colombiana realizará su show en el estadio Atanasio Girardot y la boletería, hasta la fecha disponible, cuenta con precios desde los $615.000 hasta los $902.000 (las demás localidades están agotadas).

Tenga en cuenta que hay conciertos como el de Karol G, Megadeth, Iron Maiden y Morat (Bogotá) que están 'sold out'.

Hora de tomar transporte

De acuerdo con el calendario de conciertos, la mayoría de eventos se llevarán a cabo en Bogotá. Más específicamente en el Movistar Arena, en el estadio El Campín y en el Coliseo MedPlus.

En caso de tomar TransMilenio, el costo del pasaje es de $2.950. Algunas de las rutas por las que puede optar para llegar a El Campín y al Movistar Arena son la 4, la 7, el C25, el D21 y el G30.

Para llegar al MedPlus, es necesario tomar un bus con destino al Portal de la 80 y tomar un alimentador rumbo al Puente de Guadua. También está la opción de hacer uso de la ruta dispuesta por el Coliseo para llegar al recinto. El precio ida y vuelta es de $25.000.

Avión iStock

Si viene de las afueras de la capital, el panorama es un poco distinto. Los tiquetes de avión pueden variar dependiendo de su punto de salida. Por ejemplo, para mediados de febrero, los costos están rondando los $220.000 (desde Medellín), los $430.000 (desde Barranquilla), los $330.000 (desde Cali) y los $254.000 (desde Bucaramanga).

En cuanto al alojamiento, el valor de la noche en un hotel en Bogotá está entre los $81.373 y los $306.000. De preferir hacer la reserva en un Airbnb, el costo de hospedaje para una persona está entre los $49.000 y los $181.000 (esto contempla apartamentos y habitaciones).

'Tips' para ir preparado

Si ya tiene su boleta, su transporte asegurado y, de necesitarlo, también su alojamiento, el siguiente paso en este viaje es prepararse para asistir al concierto y disfrutarlo sin contratiempos.

En una ciudad en la que los trancones son una constante, la recomendación principal es llegar con tiempo de anticipación al lugar del show. Esto no solo teniendo en cuenta el tráfico, sino también que antes de ingresar al recinto es necesario pasar algunos filtros como la revisión de las entradas y una requisa en la que se revisa que todo está en orden.

Concierto iStock

Procure llevar su celular con un buen nivel de batería y no encartarse con morrales o bolsos pesados. Si el espectáculo es al aire libre, cargue solo con lo indispensable como un impermeable, bloqueador solar, dinero y agua.

JESSIKA RODRIGUEZ

Portafolio