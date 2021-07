Los libros recomendados por Portafolio para esta semana

1

Descubre tus fortalezas

Autor: Tom Rath

Editorial: Gallup Press



“Warren Buffett, el inversor y empresario estadounidense, ha aplicado su actitud paciente, práctica y confiada desde que fundó su primera sociedad de inversión con 100 dólares en 1956 (...) Su forma de gestionar el riesgo, conectar con los demás, tomar decisiones u obtener satisfacción no es casual; todo sigue un patrón particular y constante”.



Tom Rath, un destacado teórico de los negocios y uno de los autores más vendidos de la última década, lideró la nueva versión de la evaluación ‘On line StrengthsFinder’ de Gallup para ayudar a la gente a descubrir sus fortalezas y potencializarlas en el contexto tanto laboral como personal.



“En la década pasada, Gallup entrevistó a más de diez millones de personas acerca del compromiso laboral, es decir, qué tan productiva y positiva es la gente en el trabajo, y solo una tercera parte de los entrevistados estuvieron completamente de acuerdo con la frase -en el trabajo, cada día tengo la oportunidad de hacer lo que mejor sé hacer-”.



En 1998, en un trabajo realizado junto con un grupo de investigadores liderados por Don Clifton, el padre de la psicología basada en fortalezas, se buscaba abrir un debate global para averiguar qué es lo que le resulta útil a las personas.



Y es que como explica el autor, para aquellos que no pueden focalizarse en lo que les va mejor, es decir en sus fortalezas, los costos son “devastadores”.



Este libro ofrece una guía de 34 temas que son ideales para llevar a la acción el proceso que impulse las capacidades de los equipos de trabajo, a partir de la exaltación de las habilidades personales y el reconocimiento de ellas también desde la perspectiva del líder de los equipos.



Rath comenta en el libro que la mayoría de las empresas, con su obsesión por corregir debilidades, ignoran lo “mortífero” que esto puede llegar a ser.



Y lo paradójico, dice, es que los recientes avances en técnicas de formación empoderan esta situación ya que hacen énfasis en que “el aprendizaje no es un suceso sino un proceso”, “y este enfoque es adecuado, siempre y cuando los participantes posean los talentos necesarios; si no es así, se produciría inevitablemente la reacción opuesta a lo que se está buscando”.