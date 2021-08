Los libros recomendados por Portafolio para esta semana

Futureproof: Más habilidades humanas en mundo IA



Adoro la tecnología desde que era un niño, pasaba todo mi tiempo libre diseñando sitios web y ahorrando para comprar piezas nuevas a mi computadora. Durante años, se me ponían los ojos en blanco cada vez que alguien sugería que las computadoras destruyen los puestos de trabajo o que desestabilizarían la sociedad”.



Pese a esto, con el correr de los años Kevin Roose, también puede asegurar que recuerda el momento exacto en el que se dio cuenta de que odiaba su celular. “Hace poco, uno o dos años, crucé la línea y me metí en territorio problemático. Las redes sociales cada vez me ponían más nervioso e irritable”.



Editorial: Conecta.

El experto escritor en temas de automatización, IA, redes sociales, desinformación y ciberseguridad, quien además es el autor de la columna “The Shift” de The New York Times en la que examina la intersección entre la tecnología, los negocios y la cultura, plantea una amplia visión de lo que significa la presencia de estos conceptos hoy.



Con Futureproof, busca rechazar la creencia popular de que para competir con las máquinas hay que parecernos a ellas, queriendo ser hipereficientes o basados en datos; y, contrario a ello, dejando a las máquinas ser máquinas y enfocarnos en hacer actividades creativas, inspiradoras y con sentido, que nos distinguen como seres humanos.



La pandemia del covid-19 acentuó muchos de los cambios tecnológicos que se venían gestando en el mundo y, de hecho, exaltó la importancia de la tecnología como factor de desarrollo y en muchos casos, facilitador del bienestar social.



Un ejemplo de ello es el trabajo remoto, y es que como dice Roose el cambio del teletrabajo fue sin duda la decisión correcta durante la pandemia, y seguirá teniendo sentido para muchos trabajadores, “pero sigo creyendo que las personas que disfrutan del contacto frecuente y presencial con sus colegas tienen una ventaja en lo referente a la ejecución de este tipo de trabajo profundamente humano que necesitaremos en el futuro”.



“Este libro no es una discusión sobre si los robots se quedarán con todos los trabajos, ni la forma en cómo crear una startup de IA para hacerse rico. Es un intento por demostrar que la clave para vivir una vida satisfactoria en la era de la auto- matización es fortalecer cualidades exclusivas como ser humano”.



Autor:

Kevin Roose.

Editorial:

Conecta.



Espasa.

Resetea tu mente



El doctor, especialista en cirugía general y digestiva, Mario Alonso Puig cita las investigaciones de Roger Sperry que demostraron que asociada al cerebro humano no hay una única mente, sino dos.



De acuerdo con el experto estos estudios tienen una repercusión enorme a la hora de entender mejor todos los aspectos de la vida, desde la forma en que percibi- mos las cosas hasta nuestra manera de pensar, de sentir y actuar.



Este libro busca entablar un viaje de descubrimiento para despertar el potencial dormido en cada uno de lo seres humanos y donde el desafío es saber cómo acceder a él y despertarlo.



Autor:

Mario Alonso Puig.

Editorial:

Espasa.



Random House

Zona ciega



“Abrir los ojos, abrirlos y ver como nunca antes habíamos visto. Era como haber sido ciegos o casi ciegas o haber tenido los ojos dañados sin saberlo, como haber sido nada más que un montón de manos envolviendo fruta o pescado o martillando clavos y teclas, nada más que hombros sosteniendo carteras, cargando bolsas y mochila”. Zona ciega reúne tres ensayos donde Lina Meruane retorna al tema de visión y la ceguera que inspiró su primera novela sangre en el ojo.



Es una meditación que combina la crónica política, la crítica literaria y el relato biográfico en historia oculares.



Autor:

Lina Meruane

Editorial:

Literatura Random House.



Editorial: Ediciones B.

Crímenes sorprendentes en el Vaticano



A la filósofa Hipatia, una mujer culta e independiente, la lincharon los fanáticos, instigados por el poder eclesiástico.



Desde el emperador Constantino hasta el Papa Francisco, la Iglesia Católica ocultó asesinatos, estafas y sucesos de soplantes. En este libro, Ricardo Canaletti reconstruye los hechos de Alejandría, Constantinopla, Cirene, Atenas, Lombardía y Roma; consiguiendo fuentes, archivos históricos, pero también se mete con escándalos contemporáneos. Canaletti es periodista.



Ingresó en el diario el Clarín en 1986, donde fue editor jefe entre 1991 y 2008. Desde entonces hasta la actualidad conduce programas de televisión y radio.



Autor:

Ricardo Canaletti.

Editorial:

Ediciones B.



Editorial: Debate

El presente como historia



"Era muy difícil sustraerse a una actividad política en un tiempo en el que se da una tremenda agitación estudiantil y en el que la política y la sociedad colombiana vivían momentos muy especiales. Tuve la participación en el campo ideológico a través de dos experiencias: la revista alternativa; y el movimiento Firmes, que en parte giró en torno a esa revista".



El graduado en derecho y ciencia política de la Universidad de Antioquia y doctor en historia en la Universidad de París retrata en estas memorias los hitos que marcaron el panorama mundial y del país en el siglo XX.



Allí se abordan temas como el nadaísmo, la Guerra Fría, la Revolución cultural china, la creación del Frente Nacional y las negociaciones con el M-19 y EPL.



Autor:

Álvaro Tirado Mejía.

Editorial:

Debate