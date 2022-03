Los Premios Óscar fortalecen el negocio del 'streaming'

Este domingo 27 de marzo se celebrará la 94 ª edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.



Y si bien en la lista de nominados se destacan cintas como: ‘El poder del perro’, de la directora Jane Campion, con 12 nominaciones; ‘Dune’, bajo la dirección de Denis Villeneuve, con 10 nominaciones y ‘Belfast’, del director Kenneth Branagh, con siete nominaciones, esta entrega vuelve a evidenciar la importancia que ha ganado el negocio de las plataformas de 'streaming' en la difusión de películas, tanto para los grandes estudios cinematográficos como para Netflix, que vuelve a competir en las grandes ligas con producciones.



Es así como la audiencia no solo podrá disfrutar de las cintas nominadas en las salas de cine, sino también en plataformas como Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus ( Disney) y HBO Max (de la Warner Bros).



En ese orden, se destacan la película ‘Coda’, de la directora Sian Heder, que cuenta con tres nominaciones, y que está disponible en Amazon Prime.



La cinta ‘Ser los Ricardos’, original de Amazon Prime Video también se encuentra en la plataforma. El filme protagonizado por Javier Bardem, nominado como Mejor Actor, y Nicole Kidman, nominada a Mejor Actriz, cuenta en total con tres nominaciones, en la que se incluye la nominación a Mejor Actor de Reparto con J.K. Simmons .



‘Dune’, de la WarnerBros. Pictures, y una de las favoritas a llevarse el galardon a Mejor Película, se encuentra en la plataforma HBO Max. Cabe destacar que esta cinta, protagonizada por el actor Timothée Chalamet, contó con un presupuesto de US$165 millones y recaudó más de US$400 millones. ‘Rey Richard: una familia ganadora’, nominada en 6 categorías, está también disponible en la plataforma de HBO Max. Es anotar que este filme, protagonizado por Will Smith, contó con un presupuesto de más de US$50 millones. De acuerdo con artículo del medio Reuters, Smith sería uno de los favoritos para ganar el premio al Mejor Actor, por interpretar al padre de las tenista Venus y Serena Williams en la cinta.



LA MAGIA DE DISNEY



La apuesta de Disney por su plataforma de 'streaming' continúa fuerte. Es así como varias de sus películas nominadas a los Óscar 2022 se pueden ver a través de su ventana digital.



‘El callejón de las almas’, dirigida por Guillermo del Toro, es una de ellas. Esta cinta está nominada a Mejor Película, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Fotografía. Este filme protagonizado por Bradley Cooper, Cate Blanchett tuvo un presupuesto de más de US$60 millones.



Igualmente, los espectadores podrán disfrutar en Disney Plus de las cintas ‘West Side Story’, de Steven Spielberg (que tiene seis nominaciones); ‘Encanto’, que se llevó dos nominaciones; ‘Luca’ (1) y ‘Raya Y el último dragón’ (1), que recaudó US$130 millones.

'Encanto'. Disney

LA APUESTA DE NETFLIX

Este año el grande del 'streaming', que garantiza la distribución de varios largometrajes, cuenta con varias películas nominadas a los Premios Óscar en las que se destacan: ‘El poder del perro’ (12 nominaciones); ‘No mires arriba’ (dos nominaciones), filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence; ‘Madres Paralelas’, dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Penélope Cruzy Milena Smit, cuenta con dos nominaciones; ‘Tick Tick Boom’, protagonizada por Andrew Garfield (cuenta con dos nominaciones); y ‘Fue la mano de Dios’, nominada a Mejor Película extranjera; también se encuentra disponible en la plataforma.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio