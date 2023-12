En 2024 Bogotá recibirá a Martin Garrix en el Movistar Arena: precios de boletería

El renombrado DJ y productor neerlandés Martin Garrix reaparece en la escena colombiana de música electrónica con su presentación programada en el Movistar Arena, de Bogotá, para el 23 de febrero, según anunciaron los organizadores del evento.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Precisamente, las productoras TBL Live y Breakfast Club prometen, en un comunicado, un espectáculo cargado de "sonidos envolventes, luces deslumbrantes, visuales impactantes y la conexión única que Martin Garrix logra establecer con sus seguidores" en cada uno de sus conciertos.



Este neerlandés, reconocido como uno de los productores más jóvenes y exitosos de la música electrónica de baile, fue nombrado el número 1 a nivel mundial por DJ Magazine durante tres años consecutivos en la década pasada, cuando tenía apenas 20 años.



Garrix ha llevado su espectáculo a algunos de los festivales más prestigiosos del mundo, como Tomorrowland, Ultra Music Festival y Coachella, donde el público ha vibrado al ritmo de sus éxitos, incluyendo 'In The Name Of Love' y 'Animals'.



(Vea: Karol G amplía a tres los conciertos que ofrecerá en Madrid).



Boletería para Martin Garrix en Bogotá

La preventa de las entradas comenzó desde este viernes 15 de diciembre a las 9:00 a.m. e irá hasta el domingo 17 de diciembre a las 8:59 a.m, mientras que la venta general comenzará ese mismo día a las 9:00 a.m. e irá hasta agotar existencias.



Los precios de la primera etapa, sin incluir el servicio, son:



-. Tribuna fan norte etapa 1: $374.000.



- Tribuna fan sur etapa 1: $374.000.



- Platea etapa 1: $212.500.



- Piso 2 (201 & 219) etapa 1: $221.000.



- Piso 2 (202 -205 & 215 - 218) etapa 1: $221.000.



- Piso 2 (206 - 207 & 213 -214) etapa 1: $238.000.



- Piso 2 (208 - 212) etapa 1: $238.000.



- Piso 3 (307 - 313) etapa 1 : $153.000.



- Piso 3 (305 - 306 & 314 - 315) (303 - 304 & 316 - 317) (302 & 318) etapa 1: $119.000.



- Piso 3 (301 & 319) etapa 1: $85.000.



(Vea: Programación por días, artistas y otros detalles del Festival La Solar 2024).

Concierto de Martin Garrix: gradería TuBoleta

Los precios full, sin incluir el servicio, son:



- Tribuna Fan Norte - Precio Full: $440.000.



- Tribuna Fan Sur - Precio Full: $440.000.



- Platea - Precio Full: $250.000.



- Piso 2 (201 & 219) (202 - 205 & 215 - 218) Precio Full: $260.000.



- Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214) (208 - 212) Precio Full: $280.000.



- Piso 3 (307 - 313) Precio Full: $180.000.



- Piso 3 (305 - 306 & 314 - 315) - Precio Full: $140.000.



- Piso 3 (303 - 304 & 316 - 317) - Precio Full: $140.000.



- Piso 3 (302 & 318) Precio Full: $140.000.



- Piso 3 (301 & 319) Precio Full: $100.000.



Las entradas podrá adquirirlas por el sitio oficial de TuBoleta. Tenga en cuenta que la compañía advierte que los sectores 201, 319, 301 y 319 podrían tener restricciones de visibilidad dependiendo del montaje que se realice del espectáculo.



(Vea: Experiencias Aval llega a la cifra de un millón de boletas vendidas en 10 años).



La electrónica en Colombia para el 2024

La música electrónica se presenta como una apuesta destacada en Colombia para el año 2024, ya que en febrero también se espera la llegada del reconocido dúo británico Disclosure, quienes se presentarán en Bogotá y Medellín.



Asimismo, durante el mismo mes, tendrá lugar el festival Afterlife en Medellín, reconocido como el festival de música electrónica más inmersivo del mundo, caracterizado por sus efectos tridimensionales que sumergen a los asistentes en narrativas de universos ficticios.



(Vea: Karol G puso a vibrar a Medellín con su 'Mañana será bonito fest').



PORTAFOLIO