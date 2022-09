Movistar Arena, en Bogotá, planea completar 90 shows durante el 2022

Con la reactivación del entretenimiento en el país, los conciertos y espectáculos han tenido un repunte importante de espectadores en los últimos meses.



Lo anterior lo manifestó en entrevista Luis Guillermo Quintero, gerente del Movistar Arena y quien además destacó que en lo que va del año llevan 47 shows en el recinto.



(Vea: Más de 20 conciertos abren ‘el telón’ del Coliseo Live).



¿Cuál es el balance que puede realizar de la operación, luego de la reactivación?



El balance de lo que va del año ha sido muy positivo, y es que luego de venir de una pandemia que afectó al sector del entretenimiento, porque fuimos los primeros que cerramos, vemos que las personas quieren salir y disfrutar de los espectáculos.



¿Cuál es la capacidad que tiene el Arena y cuántos espectáculos han tenido en lo que va del 2022?



La capacidad máxima del Arena es para 13.000 personas. Y hasta la fecha llevamos 47 espectáculos.



¿Cuánto han incrementado los ingresos?



Hemos reportado un crecimiento del 60% en nuestros ingresos con respecto al 2019. Claramente también hemos tenido más espectáculos, de hecho en el 2019 hicimos 62 espectáculos y este año vamos a terminar en 90 shows.



¿Con el alza del dólar han visto una afectación en los conciertos?



En algún momento el dólar nos va a impactar, si bien hasta la fecha no se ha visto un golpe, creería que para los eventos que se lanzarán en febrero y marzo del 2023 se podría ver una afectación por cuenta del dólar. Hay que tener en cuenta que los eventos que hoy se están presentando fueron negociados por los promotores hace cuatro o cinco meses. En vista del panorama creemos que para el primer trimestre o segundo trimestre del próximo año se podrá ver un poco de afectación en la boletería, ya que un artista internacional se le paga en dólares. Sin duda los promotores deberán hacer sus cálculos, dependiendo de sus planes de negocio.



Frente a la parte de alquiler del Arena, ¿se han visto incrementos?



Nosotros hemos hecho reajustes moderados, ya que todo ha subido.



(Vea: Conciertos que más darán de qué hablar en la segunda mitad del 2022).



Llegaron al millón de espectadores, ¿cómo ha venido fortaleciéndose el Movistar Arena?



Desde el principio nos soñamos con esta meta. Si bien estuvimos frenados 18 meses, al ver la operación de los 26 meses que llevamos abiertos al público llegar al visitante un millón en 160 shows es un hito importante.



Y este hito no solo es para el Movistar Arena, sino para la ciudad, ya que nos hemos posicionado como uno de los recintos más importante en la región. Es en este lugar en donde los artistas se expresan de una forma más cercana con los espectadores. De hecho, los artistas nos han manifestado que el Movistar Arena está al nivel de los grandes escenarios en el mundo.



Aquí los artistas viven una grata experiencia, no solo con su público, sino en el backstage, en el catering que se les ofrece, entre otros servicios.

Luis Guillermo Quintero, gerente del Movistar Arena. Archivo particular

¿Qué experiencias pueden vivir sus visitantes?



Nuestros espectadores van a poder disfrutar de las mejores presentaciones, de hecho todos los servicios que tenemos hacen que el Arena reciba a cualquier artista, tanto nacional como internacional. Por ejemplo este año con la reactivación lo hemos demostrado con conciertos de artistas internacionales como el de Miley Cyrus, Kiss, Rafael, Gorillaz.



En cuanto a artistas nacionales se destacan bandas como Morat, artistas como Juanes, Andrés Cepeda, entre otros. Sin duda el Movistar Arena es un mundo de sentimiento y los espectadores se sienten seguros, por eso lo llamamos el corazón de Bogotá y este corazón late todo los días y ofrece diferentes experiencias para todo tipo de espectadores, ya sea que compren boleta en la primera fila o si la compran en la última fila.



(Vea: Prográmese y ahorre: esto le costará ir a un Tomorrowland).



¿Cuál es la tecnología que emplean para montar los espectáculos?



Nuestro negocio es alquilar la Arena y el promotor se encarga de conseguir la producción de cara al show. Sin embargo, tenemos aliados en la parte del audio, las luces, videos, plantas eléctricas, logística y alimentos y bebidas. Nosotros dependemos de que toda la suma de aliados piensen como nosotros: ofrecer el mejor servicio.



Ahora bien, tenemos un recinto con todas las características para recibir cualquier show internacional, tenemos un patio de maniobra que puede albergar 10 camiones con equipos de producción para el desmonte o montaje de espectáculos.



Asimismo, en el corazón de la Arena, tenemos una parrilla técnica que carga hasta 90 toneladas de peso, lo que permite que se monten dos o tres shows al tiempo.



Esa facilidad de montar y desmontar hace que los shows sean eficientes y eso a nivel de producción es vital y para el promotor también porque es menos costos y menos tiempos.



(Vea: Estéreo Picnic 2023: estos son los precios de las boletas en preventa).



En la parte de alimentos y bebidas, ¿con cuántas empresas vienen trabajando?



En alimentos y bebida tenemos a varias empresas, tanto en la parte interna como externa del Arena. Los establecimientos que se encuentra en la parte externa están abiertos todo el año y en el interior de la Arena está la compañía Venues Snacks, que nos da todo el portafolio para atender a los 12.000 o 13.000 espectadores que llegan por show.



¿Qué se viene para el próximo año?



Si bien hay muchas expectativas, estamos enfocados en lo que falta del año, hay más de 40 shows que vienen hasta diciembre. El 2022 será recordado como un año de entretenimiento en Colombia.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio