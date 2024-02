Las metas de Movistar Arena para 2024: 'queremos llegar a 900.000 espectadores'

Con 65 shows ya firmados con promotores de eventos, el Movistar Arena espera este año superar la meta que se ha fijado, tanto de incrementar en el número de asistentes como de conciertos. Luis Guillermo ‘Luigi’ Quintero, gerente general de este escenario multipropósito, habló sobre la apuesta para este 2024 y los retos que ven en el sector.



¿Cómo cerró el 2023 el Movistar Arena?



El 2023, sin duda, fue un gran año para el Movistar Arena. De hecho, debo resaltar dos puntos importantes, el primero es que logramos completar los 105 eventos públicos, que es un récord para nosotros en estos cinco años de operación, y más de 25 eventos privados, cerrando así el 2023 con 140 eventos. El segundo punto es que hemos sido destacados a nivel internacional como uno de los mejores escenarios del mundo y eso ha permitido que Colombia esté en el mapa para muchos artistas internacionales.



(Además: Davivienda busca emitir más acciones ordinarias ante la Superintendencia Financiera).



¿Cómo avanzaron en el frente de sostenibilidad?



El año pasado reforzamos mucho el tema de la sostenibilidad y aquí destacamos cifras importantes como, por ejemplo, que logramos recolectar más de 80 toneladas de material aprovechable. En este frente trabajamos con personas de la comunidad cercana para poder transformar ese material. Asimismo, trabajamos en la recirculación del agua, ya que recolectamos el agua lluvia y el 70% de esta la usamos para los baños.



También venimos trabajando con marcas aliadas porque nuestro propósito es hacer del planeta el mejor escenario y para ello venimos sembrando árboles en Guasca, Cundinamarca. Pienso que parte de nuestra responsabilidad está en devolverle al planeta un poco de lo que le hemos quitado.



Las acciones en este frente seguirán y, por supuesto, estarán apoyadas por uno de nuestros mayores aliados que es Movistar. Aquí quiero resaltar que seguiremos trabajando con ellos en el tema de preventas exclusivas y en conectividad.



¿Cree que el sector de entretenimiento seguirá jalonando durante el 2024?



El entrenamiento fue uno de los principales sectores dentro de la economía durante el 2023. De hecho, el año pasado más del 50% de nuestros shows se reportaron en sold out (agotados). Eso evidenció que los usuarios y que los fans en Colombia quieren ver a sus artistas en vivo. Este 2024 viene con un gran impulso y esperamos que también sea un gran año para el sector de entretenimiento no solo a nivel nacional, sino también internacional.



(Además: Elon Musk quiere que los accionistas voten para traspasar el registro de Tesla a Texas).



¿Cuántos espectadores recibió el Arena? ¿esperan doblar este número?



El año pasado hicimos 105 eventos públicos y este 2024 buscamos llevar esa cifra a los 130 eventos. En público la meta es pasar de 700.000 personas (lo registrado en 2023) a casi 900.000 personas este 2024.



Ahora bien, no solamente buscamos aumentar el número de personas, sino que queremos ofrecer una parrilla diversa que llegue a diferentes públicos. El Movistar Arena se ha caracterizado por ser un recinto multipropósito que tiene todo tipo de eventos, desde conciertos, espectáculos familiares, congresos, entre otro shows. En ese sentido esperamos seguir ampliando la oferta.



¿Cuál es la oferta que tienen para los usuarios? ¿Qué sorpresas llegan?



Estamos muy contentos porque con corte al 31 de enero, ya tenemos 65 eventos firmados con promotores, de los cuales 35 ya están a la venta. Los otros 30 saldrán a la venta próximamente. Esto es algo muy positivo porque en menos de un mes hemos logrado cumplir con la mitad de la meta que nos hemos trazado para este año.



La cartelera está muy variada y vamos a tener a artistas como Paulina Rubio, The Chainsmokers, Martin Garrix, Gilberto Santa Rosa, Greeicy, Morrisey, No Te Va Gustar, Jonas Brothers, Laura Pausini, Mon Laferte, Vilma Palma, Megadeth, Juanes, Don Tetto, Farruko, Maná y André Rieu, entre otros.



Vale destacar que nosotros consideramos al Movistar Arena como una plataforma para que los artistas nacionales puedan seguir triunfando.



(Lea: Tras siete años, Avianca conecta nuevamente a Colombia con Venezuela).



La plantilla apunta a todas las generaciones, pero ¿esa tendencia por la nostalgia seguirá presente?



Pues imagínate que tendremos a Raphael con su tour Victoria. A la gente le encanta, porque es nostalgia y no pasa.



Me impresiona mucho que el público quiere seguir cantando los grandes éxitos de sus artistas. En ese sentido, el Movistar Arena mueve sentimientos y genera experiencias. Aquí tenemos espacio para todos.



¿Seguirán ampliando su capacidad de montaje con el fin de tener más espectáculos?



Cuando iniciamos con este proyecto visitamos grandes escenarios para conocer cómo podíamos adaptarnos. Las grandes Arenas del mundo tienen magia para poder adaptarse a todos los espectáculos. Nosotros contamos con una parrilla técnica (que puede cargar hasta 90 toneladas de peso) en la cual montamos los equipos que se van a emplear para los distintos shows. En la medida que cada espectáculo vaya dándose va cambiando la infraestructura.



Subir equipos y bajar equipos es nuestro ADN.



(Además: Alerta de la ACM: todos los títulos mineros, en riesgo por modificaciones ambientales).



¿Han venido trabajando de la mano de Movistar para incluir 5G en el Arena?



El 5G es la tendencia mundial y ya hay estados y Arenas que ya están manejando esa tecnología. Seguramente con Movistar manejaremos esa tecnología y seremos los primeros. El 5G mejorará mucho más la experiencia de los usuarios a la hora de estar disfrutando de un concierto.



Dentro de la Arena tendremos unos centros de experiencia con Movistar próximamente. Sin duda, queremos seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios.



¿Cuáles son los retos que ven en este 2024?



El principal reto que tenemos es seguir manteniendo la calidad del servicio y seguir con una oferta variada para nuestros usuarios. En general para la industria, que se sigue moviendo, hay grandes desafíos macroeconómicos como lo son las tasas de interés y la fluctuación del dólar.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio