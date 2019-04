Netflix lleva a las pantallas la historia de Colmenares

Netflix reveló este miércoles, el tráiler de la serie “Historia de un crimen”, basada en el caso de Luis Andrés Colmenares.



El año pasado, la plataforma anunció este lanzamiento, pero sólo hasta ahora se conocen las primeras imágenes de la producción.



La serie estaría a disposición de los usuarios a partir del 3 de mayo.



(Así funciona Netflix para mantener a 300 millones de usuarios felices).

La historia está inspirada en hechos reales que sucedieron el 31 de octubre de 2010, día en el que se reportó la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares.



El tráiler muestra cómo el joven se despide de su mamá para ir a una fiesta de Halloween y le promete regresar hacia las 3 a. m, pero nunca lo hace.



Luego de que sus amigos reportaran su desaparición durante la celebración, los mismos que fueron sospechosos en la investigación, la mamá de Colmenares empieza a indagar sobre lo que le sucedió a su hijo.



Ante la producción, que no es un documental, sino una trama guionizada a partir de hechos reales, la familia de Colmenares manifestó estar en contra.



“El problema es que tratándose de una serie ficcionada, puedan llegar eventualmente a tergiversar los hechos por fuera de las pruebas que están aportadas en el proceso. A eso sumémosle que es una ficción con base en el libro de José Monsalve ('Nadie mató a Colmenares'), un periodista que me llamó y, tras varias citas, le entregué elementos y expliqué las cosas (…) Y luego, tres o cuatro meses después, publica un libro” que indignó a Luis Alfonso Colmenares, padre de la víctima.



(Laura Moreno y Jessy Quintero fueron absueltas por el caso Colmenares).



Y enfatiza: “En lo que tiene que ver con cualquier tema jurídico o judicial con respecto al caso que terminó en el crimen de Luis y la proyección de alguna serie, yo, en mi nombre y en el de mi familia, tomamos una decisión, que es una convicción: no nos vamos a lucrar con el crimen de nuestro hijo”.



La familia Colmenares cuenta con el apoyo del abogado Jaime Lombana, que llevó el caso de Luis Andrés. “Hemos depositado en él la confianza en cualquier cosa que diga o haga frente al caso y no vamos a cuestionarlo”, dice.



Dice que nadie le garantiza que “así como la contraparte movió un aparataje económico para traer testimonios y testigos, no esté de pronto induciendo a que Netflix haga algo tratando de desviar la atención de la verdad frente a lo que sucedió, pues el tribunal está próximo a pronunciarse”.



Frente a la posibilidad de que la serie visibilice de nuevo el hecho, Colmenares es tajante: “Esto lo que ha hecho es causarle más dolor a Oneida (la mamá de Luis Andrés), la ha hecho sufrir mucho”.



Hastings había dicho que: “Vamos a trabajarlo con todo respeto con la familia, analizando el trabajo de investigación y tratando de ver más allá del caso”.