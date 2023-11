Nintendo lanzará la película 'Zelda' tras el éxito de 'Super Mario'

Nintendo está desarrollando una película de acción real basada en su franquicia de videojuegos The Legend of Zelda, llevando a más de sus personajes populares a la pantalla grande.



El gigante del entretenimiento con sede en Kioto (Japón) dijo que producirá la película con Arad Productions, que ha trabajado en películas de Marvel, incluida 'Spider-Man: into the Spider-Verse'.



Nintendo financiará más del 50 % de la producción y Sony Pictures Entertainment también proporcionará financiación y se encargará de la distribución global.



La ambición de adaptar el personaje elfo de 'Zelda' a una película de acción real surge después del éxito de 'The Super Mario Bros Movie'.



Estrenada por Universal Pictures en abril de 2023, ha generado 1.360 millones de dólares en ventas de entradas a nivel mundial y fue la película más taquillera del año hasta que fue destronada por 'Barbie', de Greta Gerwig.



Nintendo elevó su pronóstico de ganancias anuales para 2023, aunque las perspectivas no cumplieron con las proyecciones, lo que refleja la incertidumbre en torno al gasto en juegos y un yen (moneda de Japón) volátil.



