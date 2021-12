¿Buscando plan para final de año? Estas opciones son para usted

Archivo particular

¿Con ganas de buscar planes para celebrar las festividades de diciembre? El hotel W, ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá, puede ser una opción y está ofreciendo planes tanto para el 24 como para el 31.

"Durante diciembre, el público local tendrá un menú de actividades que van desde variedad de platos al mejor estilo del restaurante Jairo y el tradicional 'brunch' hasta un paquete de estadía para festejar la Navidad y el Año Nuevo", comentó el hotel.

Para el 24, el W tiene un programa denominado 'Jingle Bell Brunch'. Este ofrece 'buffet' con opciones tradicionales de la época, como el pavo relleno, el pernil de cerdo y estaciones de comida colombiana, ceviches, quesos y fiambre, además de bebidas ilimitadas, copa de espumante y cotillón. También tendrá un DJ para amenizar la celebración, que irá entre las 8 p.m. del 24 hasta la 1 a.m. del 25 de diciembre. El precio por adultos es de $225.000 y por niños, de $112.500.

Para el 31, el plan contempla DJ, banda en vivo, estación de agüeros, zona de niños con niñera y 'photobooth', variedad de alimentos, bebidas ilimitadas, cotillón y 'hangover station'. Los interesados pueden reservar en alguno de los dos horarios que tiene el hotel: a partir de las 8 p.m. para el 'brunch' o a partir de las 12 a.m. del 1 de enero del 2022 con estaciones de 'street food'.

Opciones de comida que encontrará en las celebraciones de diciembre. Archivo particular

Además de estos planes, el W tiene disponible el 'Holiday Season Package' para las noches del 24 y 31 de diciembre. Este plan incluye estadía para 2 adultos y 2 niños, desayuno en horario extendido de 6:30 a.m. a 1 p.m. con mimosas ilimitadas a partir de las 10 a.m., 'late check out' a las 4 p.m., acceso a la piscina, amenidad de bienvenida y 'hangover kit'.



SI está interesado puede tener más detalles y reservar conmunicándose al 317 438 0754.

