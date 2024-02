'Oppenheimer' brilló en los Premios Bafta 2024: vea el listado completo de ganadores

La aclamada película 'Oppenheimer' se alzó como la gran triunfadora en los premios de cine Bafta 2024, celebrados el domingo en el majestuoso Royal Festival Hall de Londres, Inglaterra.



(Vea: Agenda cultural de febrero: estos son algunos planes para hacer en Bogotá).



Dirigida por Christopher Nolan, esta favorita de la temporada de premios lideró con un impresionante total de 13 nominaciones, conquistando finalmente siete prestigiosos galardones, incluyendo Mejor Director, Actor Principal y el codiciado premio a la Mejor Película.



Al respecto, Nolan expresó su profundo agradecimiento al estudio Universal por permitirles explorar temas oscuros y descubrir su potencial creativo.



'Poor Things' también brilló en la ceremonia, llevándose a casa cinco premios, incluyendo el reconocimiento a Emma Stone como Mejor Actriz Principal.



La talentosa Da’Vine Joy Randolph, de 'The Holdovers', continuó dejando su huella en la categoría de Actriz de Reparto, agradeciendo emocionada a su coprotagonista Paul Giamatti por su contribución al arte cinematográfico.



El escalofriante drama 'The Zone of Interest', del director Jonathan Glazer, recibió el prestigioso premio a la Mejor Película Británica Destacada y Mejor Película de Habla No Inglesa.



La ceremonia contó con la presencia de leyendas del cine como Tom Cruise y Michael J. Fox, mientras que el príncipe William asistió en un acto de solidaridad tras la hospitalización de Catalina, princesa de Gales, y el diagnóstico de cáncer de su padre, el rey Carlos.



Tras los premios, los Screen Actors Guild Awards serán el próximo evento importante antes de los esperados Premios de la Academia.



Aunque la ceremonia no se transmitió en vivo, los espectadores en el Reino Unido podrán revivirla a través de BBC One, así como en plataformas como BBC iPlayer y BritBox.



A continuación, la lista completa de los nominados y ganadores del BAFTA.



(Vea: Prepare las crispetas: conozca dónde puede ver las películas nominadas a los Óscar 2024).



Listado completo de ganadores por categorías

Premios Bafta 2024 AFP

Mejor película



Anatomy of a Fall



The Holdovers



Killers of The Flower Moon



Oppenheimer *GANADORA



Poor Things



Mejor película británica



All of Us Strangers



How to Have Sex



Napoleon



The Old Oak



Poor Things



Rye Lane



Saltburn



Scrapper



Wonka



The Zone of Interest *GANADORA



Mejor debut de un escritor, director o productor británico



Blue Bag Life



Bobi Wine: The People’s President



Earth Mama *GANADOR



How To Have Sex



Is There Anybody Out There?



Mejor película de habla no inglesa



20 Days In Mariupol



Anatomy of a Fall



Past Lives



La sociedad de la nieve



The Zone of Interest *GANADORA.



Mejor documental



20 Days In Mariupol" *GANADOR.



American Symphony.



Beyond Utopia.



Still: A Michael J. Fox Movie.



Wham!



Mejor película animada



The Boy And The Heron *GANADORA



Chicken Run: Dawn of the Nugget



Elemental



Spider-Man: Across the Spider-Verse



Mejor director



Andrew Haigh, por All of Us Strangers



Justine Triet, por Anatomy of a Fall



Alexander Payne, por The Holdovers



Bradley Cooper, por Maestro



Christopher Nolan, por Oppenheimer *GANADOR



Jonathan Glazer, por The Zone of Interest



(Vea: Lo que se sabe de la muerte de Lee Sun-kyun, uno de los protagonistas de 'Parásitos').



Mejor guión adaptado



Andrew Haigh, por "All of Us Strangers"



Cord Jefferson, por "American Fiction" *GANADOR



Christopher Nolan, por "Oppenheimer"



Tony McNamara, por "Poor Things"



Jonathan Glazer, por "The Zone of Interest"



Mejor guión original



Justine Triet y Arthur Harari, por Anatomy of a Fall *GANADORES.



Greta Gerwig y Noah Baumbach, por Barbie.



David Hemingson, por The Holdovers.



Bradley Cooper y Josh Singer, por Maestro.



Celine Song, por Past Lives.



Mejor actor



Barry Keoghan, Saltburn.



Bradley Cooper, Maestro.



Cillian Murphy, Oppenheimer *GANADOR.



Colman Domingo, Rustin.



Paul Giamatti, The Holdovers.



Teo Yoo, Past Lives.



Mejor actriz



Carey Mulligan, Maestro.



Emma Stone, Poor Things *GANADORA.



Fantasia Barrino, The Color Purple.



Margot Robbie, Barbie.



Sandra Hüller, Anatomy of a Fall.



Vivian Oparah, Rye Lane.



Mejor actor de reparto



Dominic Sessa, The Holdovers.



Jacob Elordi, Saltburn.



Paul Mescal, All of Us Strangers.



Robert De Niro, Killers of The Flower Moon.



Robert Downey Jr., Oppenheimer *GANADOR.



Ryan Gosling, Barbie.



Mejor actriz de reparto



Claire Foy, All of Us Strangers.



Danielle Brooks, The Color Purple.



Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers *GANADORA.



Emily Blunt, Oppenheimer.



Rosamund Pike, Saltburn.



Sandra Hüller, The Zone of Interest.



Mejor banda sonora



Robbie Robertson, Killers of The Flower Moon.



Ludwig Göransson, Oppenheimer *GANADOR.



Jerskin Fendrix, Poor Things.

.

Anthony Willis, Saltburn.



Daniel Pemberton, Spider-Man: Across the Spider-Verse.



Mejor fotografía



Rodrigo Prieto, Killers of The Flower Moon.



Matthew Libatique, Maestro.



Hoyte van Hoytema, Oppenheimer *GANADOR.



Robbie Ryan, Poor Things.



Łukasz Żal, The Zone of Interest Mejor casting.



Kahleen Crawford, All of Us Strangers.



Cynthia Arra, Anatomy of a Fall.



Susan Shopmaker, The Holdovers *GANADOR.



Isabella Odoffin, How to Have Sex.



Ellen Lewis and Rene Haynes, Killers of The Flower Moon.



Mejor sonido



Angelo Bonanni, Tony Lamberti, Andy Nelson, Lee Orloff y Bernard Weiser, Ferrari.



Richard King, Steve Morrow, Tom Ozanich, Jason Ruder y Dean Zupancic, Maestro.



Chris Burdon, James H. Mather, Chris Munro y Mark Taylor, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.



Willie Burton, Richard King, Kevin O’Connell y Gary A. Rizzo, Oppenheimer.



Johnnie Burn y Tarn Willers, "The Zone of Interest" *GANADORES.



(Vea: Estas son las secuelas y estrenos del cine que llegarán en el 2024).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio