Película 'Encanto' nominada en tres categorías de los premios Óscar

En la mañana del martes 8 de enero fueron anunciadas las nominaciones para los premios Óscar 2022. La película de Disney inspirada en Colombia, 'Encanto', fue nombrada en tres categorías.



(Lea: Las películas más taquilleras en Colombia durante el 2021).

Una de estas fue a 'Mejor película animada', en la que competirá junto a otras producciones como Flee, Luca, The Mitchells Vs. The Machines y Raya and the last dragon.

These nominees include some real characters. The Animated Feature Film nominees are… #Oscars pic.twitter.com/pd4VD20yKn — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

A esta nominación se le suma la de 'Mejor canción original' por la pieza 'Dos Oruguitas', escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.



En esta categoría disputará el premio con canciones de Belfast, King Richard, No time to die y Somehow you do. Algunas de ellas interpretadas por artistas como Beyoncé y Billie Eilish.



(Además: 'Spider-Man' y su millonaria ganancia durante fin de semana de Navidad).

Su última nominación es en la categoría a 'Mejor banda sonora' realizada por Germain Franco. Allí competirá contra Don't Look Up, Dune, Parallel Mothers y The Power of the dog.

Cue the orchestra for these Original Score nominees… #Oscars pic.twitter.com/w2YY98JIG2 — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 27 de marzo. Por ahora, The Power of the Dog es la película que lídera en nominaciones.

Las nominaciones de 'Encanto' llegaron la misma semana que la canción 'We don't talk about Bruno' se mantuvo en la lista de las más escuchadas en Estados Unidos. La canción interpretada por Carolina Gaitán y Mauro Castillo ocupa el puesto número 1 en el Hot 100 de Billboard.

LOS OTROS NOMINADOS

"El poder del perro", de Jane Campion, lidera la carrera por los premios Óscar con 12 de las nominaciones reveladas este martes. Aquí están los nominados en las principales categorías de la 94ª edición de los Premios de la Academia, que se entregarán el 27 de marzo en Hollywood:



Mejor película: "Amor sin barreras" ("West Side Story") "Belfast" "CODA" "Drive My Car" "Duna" "El callejón de las almas perdidas" ("Nightmare Alley") "El poder del perro" "Licorice Pizza" "No mires arriba" ("Don't Look Up") "Rey Richard: una familia ganadora" ("King Richard").



(Lea: Así es el avión de Avianca en honor a la película 'Encanto').



Mejor director: Kenneth Branagh, "Belfast" Ryusuke Hamaguchi, "Drive My Car" Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza" Jane Campion, "El poder del perro" Steven Spielberg, "Amor sin barreras".



Mejor actor: Javier Bardem, "Being the Ricardos" Benedict Cumberbatch, "El poder del perro" Andrew Garfield, "tick, tick...BOOM!" Will Smith, "Rey Richard: una familia ganadora" Denzel Washington, "La tragedia de Macbeth".



Mejor actriz: Jessica Chastain, "Los ojos de Tammy Faye" Olivia Colman, "La hija oscura" Penélope Cruz, "Madres paralelas" Nicole Kidman, "Being the Ricardos" Kristen Stewart, "Spencer".



Mejor actor de reparto: Ciarán Hinds, "Belfast" Troy Kotsur, "CODA" Jesse Plemons, "El poder del perro" JK Simmons, "Being the Ricardos" Kodi Smit-McPhee, "El poder del perro".



Mejor actriz de reparto: Jessie Buckley, "La hija oscura" Ariana DeBose, Amor sin barreras" Judi Dench, "Belfast" Kirsten Dunst, "El poder del perro" Aunjanue Ellis, "Rey Richard: una familia ganadora".



Mejor película internacional: "Drive My Car" (Japón) "Flee" (Dinamarca) "La mano de Dios" (Italia) "Lunana: A Yak in the Classroom" (Bután) "The Worst Person in the World" (Noruega).



Mejor película de animación: "Encanto" "Flee" "Luca" "La familia Mitchell vs. las máquinas" "Raya y el último dragón".



(Vea: Heredera de Disney denuncia abuso laboral en la empresa).



Mejor documental: "Ascension" "Attica" "Flee" "Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)" "Questlove" "Writing with Fire".

Mejor guión original: "Belfast" "No miren arriba" "Rey Richard: una familia ganadora" "Licorice Pizza" "The Worst Person in the World".



Mejor guión adaptado: "CODA" "Drive My Car" "Duna" "La hija oscura" "El poder del perro".

PORTAFOLIO

Con información de AFP*