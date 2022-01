Las películas más taquilleras en Colombia durante el 2021

Tan solo un mes y una semana le bastó a 'Encanto', la película de Disney ambientada en Colombia, para convertirse en el filme más visto en salas de cines en el país durante el 2021

(Vea: La taquilla en los cines del país repuntó 142% en 2021).

Y es que la magia de la familia 'Madrigal' y todas las referencias culturales y naturales a Colombia cautivaron a los espectadores para asistir masivamente a ver 'Encanto': al 31 de diciembre, acumulaba 3'660.955 asistentes (13,2 %).

La película se estrenó el 25 de noviembre del 2021 y el 25 de diciembre fue lanzada en la plataforma de 'streaming' Disney+. Y,. actualmente, al 5 de enero de 2022, todavía está en cines.

(Vea: 'Encanto': las referencias naturales y culturales a Colombia).

Familia 'Madrigal', la protagonista de 'Encanto'. Archivo particular

La segunda película más vista del año, contando entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021, fue 'Spider-man: no way home', según datos de (Colombian Adminission & Boxoffice Control (CadBox), dados a conocer por Cinecolor Colombia.

(Vea: El efecto ‘Encanto’ que acelera la reactivación de los cines).

La película del superhéroe de Marvel acumuló 2'801.039 espectadores (10,1 %).

Imagen de 'Spider-Man: no way home'. Archivo particular

El tercer filme más visto del 2021 en Colombia fue 'Fast and Furious 9', el cual tuvo 2'362.012 asistentes.

El 'top' 5 de las vistas lo completaron 'Venom: let there be carnage 3D' (1'563.465 - 5,6 %) y 'The Conjuring: the Devil made me do it' (1'284.476).

(Vea: Los nombres más raros y curiosos que hay en Colombia).

Y completaron el 'top' 10:

6. 'Eternals 3D': 1'219.021 - 4,4 %.

7. :Space Jam: a new legacy': 1'016.937 - 3,7 %.

8. 'Shang Chi and the legend of the ten rings 3D': 844.709 - 3 %.

9. 'Godzilla vs. Kong': 792.934 - 2,9 %.

10. 'Black Widow': 670.588 - 2,4 %.

'Black Widow' es una película de Marvel Studios, de Disney. Archivo particular

Según Cinecolor, "Disney se posicionó como el sello número uno en Colombia", pues en el 2021 se distribuyeron 15 películas de dicha casa, las cuales acumularon 8'307.255 de espectadores, "el 30 % del total de personas que asistieron a cine en el año 2021".

(Vea: Reactivación de sectores: qué se espera de cada uno de ellos en 2022).

Asimismo, CadBox aseguró que la taquilla en 2021 ascendió a los $287.815 millones, mientras que en 2020 la cifra era de $118.716 millones, lo que se traduce en un incremento del 142 %.

PORTAFOLIO