Pese al dólar y costos, sector de conciertos no para su repunte

Con una nómina atractiva de artistas, compuesta por talento tanto nacional como internacional, y conciertos con boletería agotada, así se vive la reactivación del sector de espectáculos en el país, que por fin enciende sus reflectores, tras la pandemia.

Y es que a pesar de la actual coyuntura económica del país, en la cual sobresale un dólar a $4.000 y una inflación que supera el 5%, las expectativas por parte de los empresarios son positivas y alentadoras.

De acuerdo con Luz Ángela Castro, country manager de Ocesa Colombia, empresa que produce y organiza conciertos, la respuesta del público para el encuentro de los espectáculos en vivo en este 2022 ha sido “maravillosa y demuestra la importancia de este sector en la vida de las personas”.



“Vemos muy positiva la respuesta del público ante la oferta de entretenimiento que se tiene actualmente en el país con artistas internacionales. Los artistas tienen un alto interés de girar y de encontrarse con su público y en el caso de Colombia la respuesta ha sido absoluta”, resaltó Castro.



Asimismo, la ejecutiva resaltó el trabajo mancomunado que se viene adelantado con la Alcaldía, autoridades locales y el Ministerio de Salud para el desarrollo de los eventos y de la consolidación de la reactivación en la capital del país.



Concierto en el estadio El Campín de Bogotá, de la banda de Rock Foo Fighters en 2015. Archivo particular

“Si siguen existiendo las condiciones para tener aforos en un 100% , si las políticas públicas así lo determinan y la respuesta del publico sigue siendo muy receptiva como la que se tiene actualmente, sin duda será un gran año para la industria en Bogotá y se podrían mejorar las cifras del 2019”, remarcó Castro.



Según el Dane, el comportamiento del sector de conciertos en vivo en Bogotá, desde el 2017 venía reportando incrementos en su producción.



Es así como entre 2017 y 2018 se evidenció un alza de 32%, de 2018 a 2019 un 34%, mientras que en 2020 se reportó una caída del 79%.



Ahora bien, otro de los puntos que han destacado los empresarios del sector es que la amplia oferta musical y de cantantes que llegarán al país en los siguientes meses ha sido clave para la reactivación. Además, Colombia, pese a los estragos de la crisis, sigue siendo uno de los principales destinos en materia de espectáculos en la región.



“La oferta se ha ampliado, vemos artistas pop, de reggaeton, de rock, clásicos, todos han tenido buenos resultados en materia de boletería. Bogotá recibirá a global hits como lo son Dua Lipa, Harry Styles (...) Debo decir que Colombia se ha vuelto muy apetecida para esas grandes compañías de conciertos”, dijo Julio Correal, productor de eventos y festivales.



AJUSTES DE PRECIOS



Por otro lado, si bien hay empresarios que ven con buenos ojos la reactivación, del sector, también han manifestado que con la alta volatilidad de la divisa estadounidense se han tenido que ajustar costos.



Alfredo Villaveces, socio y gerente general de Move Concerts Colombia, afirmó que la gente está ávida de volver a salir y la respuesta de la venta de la boletería ha reflejado esa radiografía del sector. Sin embargo, destacó que los números con un dólar alto “no dan”.



“Estamos llenando conciertos, pero realmente no entiendo como están haciendo los empresarios. He dejado de hacer conciertos porque las cifras no me dan. Estos artistas ahora están pidiendo más dinero que antes de la pandemia. Cuando empezamos pandemia el dólar estaba a $3.100 y ahora estamos en $4.000 y si seguimos con la situación política seguiremos para arriba, entonces nos parece muy riesgoso las ofertas que están haciendo”, comentó Villaveces.



Debido a esta situación Villaveces planteó que se debe apostar por el talento nacional para seguir teniendo una oferta para el público que sea asequible.



“Claramente seguiremos haciendo más conciertos, pero se deberán incluir más artistas nacionales sobre todo para que el público no se termine pagando sumas costosísimas, bien difíciles de asimilar y para el empresariado es casi que imposible ganar dinero”, concluyó Villaveces.



Frente a los costos de la boletería, Hernando Sá nchez Gil, exgerente de Tu Boleta y actual asesor de la gerencia, precisó que si bien no se tenía un porcentaje de incremento en el costo de las boletas, estas “sí han aumentado” por el costo de traer a los artistas internacionales.



“Realmente estamos al frente de una total reactivación del sector que venía bastante golpeado (...) Sin embargo, hay que resaltar que no todo ha sido positivo (...) Tenemos el alza del dólar que viene afectando sobre todo el contenido internacional Igualmente, las alzas terminan afectando a las puestas en escena y sin duda se ve un aumento frente a 2019”, dijo Sánchez Gil.



Por último, el ejecutivo precisó que los conciertos que se desarrollen a lo largo del año “tendrán que ajustar sus presupuestos operacionales por efectos de la inflación”.

“La infación ha llevado a que los promotores de conciertos y festivales deban hacer ajustes a sus presupuestos”, puntualizó.



