Portafolio recomienda: Lecturas virtuales para los niños

Para fomentar el interés por la lectura entre los más pequeños y compartir en una comunidad virtual, experiencias y recomendaciones según los perfiles y gustos literarios de cada niño, Smartick creó Leoteca, una plataforma que busca fomentar el hábito de la lectura en los niños, ampliar sus conocimientos culturales y reforzar su proceso de formación académica y para que los niños y niñas puedan divertirse estas vacaciones:



- 'Muchacha en motocicleta': Anne-France Dautheville quería ser libre y ver el mundo, y así lo hizo. En 1973, con solo 29 años, fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo en moto. Salió desde París para recorrer Canadá y Alaska, visitar Japón y atravesar la India, Pakistán, Afganistán, Irán, Turquía y Europa del Este para regresar a su casa. Un libro que cuenta las experiencias de esta joven en su viaje en moto.



- 'El libro del tiempo': el tiempo está en todas partes: en los relojes y en los computadores, y también en nuestro propio cuerpo. ¡O incluso cuando la Tierra gira! Marca completamente nuestras vidas. Un libro de aventura única para entender y jugar con el tiempo y explorar sus múltiples facetas.



- 'Los agujeros de gusano': Tomás y Toribio son amigos y emprenden una gran aventura. A través de agujeros de gusano van viajando a mundos increíbles y descubren cosas increíbles. Una historia divertida, que nos habla de cómo nos acompañamos, nos ayudamos, y la manera en que se pueden afrontar problemas inesperados.



- 'Julia tiene un nuevo hogar': acompaña a Julia y a las criaturas perdidas en su mayor aventura. Después de un largo viaje, la casa ambulante de Julia necesita encontrar un hogar. Tan pronto como ella se registra el ‘lugar perfecto’ en el horizonte, sabe que será allí donde asentará la casa de las criaturas perdidas. Ideal para niños de 4 años.



- 'Hombrecitos': Louisa May Alcott se adelantó a su tiempo. Abolicionista y sufragista convencida, consagró su vida y su obra a hacer del mundo un lugar mejor. Hombrecitos, continuación de la saga iniciada por Mujercitas, se centra en la historia de Jo Bhaer (de soltera, Jo March). La protagonista de Mujercitas vive entregada a los niños de Plumfield, la escuela y guardería que codirige con su marido, Fritz.



MÁS LIBROS

'Mora y las letras', de Jimena Montaña. Marca: Monwaki (de la autora).



​La argentina Jimena Montaña creó un libro para estimular a los más pequeños a través de actividades en familia. Jugando un día con su hija a cambiar la primera letra de las palabras para transformarlas en otras, notó cómo Mora (su pequeña) se motivaba y divertía: Era un aprendizaje y una construcción enorme y dijo, “esto tranquilamente lo podemos transformar en un juego oficial”. El libro ofrece experiencias entretenidas para compartir en familia y enriquecer cognitiva y emocionalmente a los pequeños. Se enfoca en el desarrollo del lenguaje oral e inicio de la lectoescritura, aplicables para niños de más de dos años.

'Mora y las letras', de Jimena Montaña. Archivo particular

'Peligro', de Bob Woodward y Robert Costa. Editorial: Rocaeditorial



Este estudio de Washington lleva a lo más profundo de la Casa Blanca de Trump, la Casa Blanca de Biden, la carrera electoral de 2020, al Pentágono y al Congreso, con relatos de testigos presenciales de lo que realmente sucedió en el cambio de mando y el 6 de enero del 2021. Se complementa con material nunca antes visto de órdenes secretas, transcripciones de llamadas confidenciales y diarios, entre otros. Es la primera mirada al interior de la presidencia de Biden mientras enfrenta los desafíos de la pandemia y un mundo plagado de amenazas bajo la sombra oscura del ex presidente Trump.



'Peligro', de Bob Woodward y Robert Costa. Archivo particular

'Fluir para no sufrir', de Ismael Cala. Editorial: Aguilar

​

Fluir para no sufrir no es un simple eslogan, sino la síntesis de una filosofía de liderazgo. Pero, cuidado: fluir y aceptar no significa dejar que las cosas sucedan, sino hacer que las cosas pasen. En este libro, Ismael Cala explica los 11 principios del líder bambú, un camino hacia la transformación del ser humano en un líder capaz de empezar a hacer la diferencia en su vida y en los demás. Estas páginas son el resultado de un proceso de inves- tigación sobre el camino hacia la felicidad, la plenitud y la autorrealización personal. La clave de la felicidad está en la flexibilidad, la resiliencia y la versatilidad, entre otros principios del nuevo modelo de liderazgo.



'Fluir para no sufrir', de Ismael Cala. Archivo particular

'Caraval', de Stephanie Garber. Editorial: Sello Puck



Una serie de misterio y magia. Scarlett y Donatella, dos hermanas con personalidades muy diferentes, pero con un único deseo común: abandonar la isla en la que viven y poder alejarse así de su malvado padre. Ambas han soñado cientos de veces con poder participar en los juegos anuales de Caraval. Scarlett ha escrito en varias ocasiones para cumplir su sueño, aunque nunca ha obtenido respuesta. Pero, este año, cuando su padre la ha comprometido en matrimonio una carta llega a sus manos, es una invitación al gran espectáculo y el ganador de este año podrá conseguir algo increíble: un deseo. Donatella desea asistir a los juegos de Caraval, en cambio, su hermana Scarlett teme no llegar a tiempo para su boda.



'Caraval', de Stephanie Garber. Archivo particular

PORTAFOLIO