Extranjeros tuvieron una noche de gloria en los Óscar: los ganadores

Brendan Fraser, ganador del Óscar por 'The Whale'

"Todo en todas partes al mismo tiempo", la extravagante cinta de ciencia ficción con piedras que filosofan y dedos de salchicha, dominó los premios de la Academia de Hollywood el domingo, llevándose siete estatuillas, entre ellas el codiciado Óscar a la mejor película.



"Tenía gran fe en nuestra historia", dijo el director Daniel Kwan al recibir el premio mayor de la gala junto al codirector Daniel Scheinert, el productor Jonathan Wang y el elenco de la cinta, mayoritariamente asiático.



La película, sobre la dueña de una lavandería chino-estadounidense que debe luchar contra un supervillano del multiverso, también ganó el Óscar al mejor director, mejor actriz, mejor guión original, mejor montaje y mejor actor y actriz de reparto. Michelle Yeoh, que nació en Malasia, hizo historia como la primera asiática en llevarse un Óscar a la mejor actriz.



"Esto es una luz de esperanza y posibilidades. Esto es una prueba de que los sueños se vuelven realidad", dijo Yeoh, de 60 años. "Y señoras, no dejen que nadie les diga que alguna vez han pasado su mejor momento. Nunca se rindan", agregó entre aplausos. Jamie Lee Curtis, quien se coronó mejor actriz de reparto triunfando sobre Angela Bassett, otra veterana de Hollywood, celebró homenajeando a sus padres, Janet Leigh y Tony Curtis, nominados pero nunca oscarizados.

Emotivos retornos

Con su Óscar a mejor actor de reparto, el vietnamita-estadounidense Ke Huy Quan, quien en los años 1980 fue una estrella infantil en "Indiana Jones y el templo de la perdición" y "Los Goonies", selló un conmovedor regreso a la pantalla grande tras años de ausencia por no encontrar roles.



"Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados. Y de alguna manera, terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood (...) A todos ustedes allí afuera, continúen soñando", dijo.



En otro emotivo retorno a la pantalla grande, Brendan Fraser, de 54 años, se alzó con el Óscar al mejor actor por su interpretación de un profesor obeso en "La Ballena". "Empecé en este negocio hace 30 años, y las cosas no me resultaron fáciles", afirmó al borde las lágrimas. "Gracias por este reconocimiento".



La estrella de "La momia" y "George de la selva" pausó su carrera en la década del 2000 en medio de una crisis personal y tras haber acusado de acoso sexual a una figura de la industria.



El film alemán "Sin novedad en el frente", nueva adaptación al cine de la clásica novela homónima sobre la Primera Guerra Mundial, se quedó con el Óscar a la mejor película internacional con su mensaje antibelicista, echando por tierra las aspiraciones de "Argentina, 1985". "Navalny", sobre el disidente ruso encarcelado Alexei Navalni, ganó el Óscar al mejor documental.

Los ganadores

Estos son los ganadores en las principales categorías para la 95ª edición de los Premios de la Academia, que se entregaron este domingo en Los Ángeles.



- Mejor película: "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- Mejor director: Daniel Kwan y Daniel Scheinert, "Todo en todas partes al mismo tiempo" - Mejor actor: Brendan Fraser, "La ballena"

- Mejor actriz: Michelle Yeoh, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- Mejor película internacional: "Sin novedad en el frente" (Alemania)

- Mejor película animada: "Pinocho de Guillermo del Toro"

- Mejor documental: "Navalny"

- Mejor guión original: "Todo en todas partes al mismo tiempo" - Daniel Kwan y Daniel Scheinert

- Mejor guión adaptado: "Ellas hablan" - Sarah Polley

