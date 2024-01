¡Hay sorpresa! Estos son las nominaciones para los Premios Óscar

Este 23 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos reveló las nominaciones para la gala de la 95° edición de los Premios Óscar.

'Oppenheimer', el drama de Christopher Nolan sobre las tribulaciones del padre de la bomba atómica, está al frente de la contienda por los Premios Óscar con 13 nominaciones, incluida mejor película, de acuerdo con el anuncio de la Academia este martes.



La surreal cinta de Yorgos Lanthimos, 'Pobres criaturas', le sigue con 11 nominaciones, en tanto que el drama 'Los asesinos de la luna', de Martin Scorsese, llega con diez nominaciones a la noche más esperada de Hollywood.

Mejor película

- 'American Fiction'



- 'Anatomía de una caída'



- 'Barbie'



- 'Maestro'



- 'Los que se quedan'



- 'Los asesinos de la luna'



- 'Oppenheimer'



- 'Pobres criaturas'



- 'Zona de interés'



- 'Vidas pasadas'



'Barbie' y 'Oppenheimer' Warner Bros. / Universal Pictures

Mejor director

- Christopher Nolan: 'Oppenheimer'



- Yorgos Lanthimos: 'Pobres criaturas'



- Martin Scorsese: 'Los asesinos de la luna'



- Justine Triet: 'Anatomía de una caída'



- Jonathan Glazer: 'Zona de interés'

Mejor actor protagónico

- Cillian Murphy: 'Oppenheimer'



- Bradley Cooper: 'Maestro'



- Colman Domingo: 'Rustin'



- Paul Giamatti: 'Los que se quedan'



- Jeffrey Wright: 'American Fiction'



Premios Oscar EFE

Mejor actriz protagónica

- Emma Stone: 'Pobres criaturas'



- Annette Bening: 'Nyad'



- Lily Gladstone: 'Los asesinos de la luna'



- Sandra Huller: 'Anatomía de una caída'



- Carey Mulligan: 'Maestro'

Mejor actor de reparto

- Sterling K. Brown: 'American Fiction'



- Robert Downey, Jr.: 'Oppenheimer'



- Robert De Niro: 'Los asesinos de la luna'



- Ryan Gosling: 'Barbie'



- Mark Ruffalo: 'Pobres criaturas'



Premios Óscar 2024 AFP

Mejor actriz de reparto

- Da'Vine Joy Randolph: 'Los que se quedan'



- Emily Blunt: 'Oppenheimer'



- Danielle Brooks: 'El color púrpura'



- America Ferrera: 'Barbie'



- Jodie Foster: 'Nyad'

Mejor película animada

- 'El niño y la garza'



- 'Elementos'



- 'Nimona'



- 'Robot Dreams'



- 'Spider-Man: A través del Spider-Verso'

Mejor documental

'Bobi Wine: The People's President'



'La memoria infinita'



'Las cuatro hijas'



'To Kill a Tiger'



- '20 Days in Mariupol'



'La sociedad de la nieve' recibe dos nominaciones

La película española 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, que narra la lucha de los supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes, fue nominada este martes al premio Óscar a la mejor película internacional por la Academia de Hollywood y al Óscar al Mejor diseño de maquillaje y peluquería.



Esta es la primera nominación para Bayona (Barcelona, 1975), quien tendrá que competir contra la italiana 'Io Capitano', la británica 'The Zone of Interest', la japonesa 'Perfect days' y la alemana 'The teachers lounge'.



PORTAFOLIO

*Con información de EFE y AFP