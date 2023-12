Estas son las ferias y fiestas que se vivirán en Colombia en los próximos meses

Con el fin de año se inaugura la temporada de ferias y fiestas que se celebran alrededor del país. Entre las más destacadas está el Carnaval de Barranquilla, las Ferias de Cali y el carnaval de Blancos y Negros.



La primera de ellas es la Feria de la Caña, o más conocida como la Feria de Cali que se desarrolla desde el 25 al 30 de diciembre en su versión número 66, evento que como cada año exaltará la cultura de la capital del Valle del Cauca.



Según El Tiempo, para esta edición, la organización de la Feria dispuso la venta de abonos por los cuatro desfiles más grandes de la fiesta: Salsódromo, la Fiesta de Mi Pueblo, Desfile de Joyas Rodantes y el Desfile del Carnaval de Cali Viejo. Los abonos son por un valor de $350.000 pesos por los cuatro desfiles y no se venden boletas por separado.



A partir de las 4:00 p.m. la Autopista Sur Oriental abrirá sus puertas desde la calle 12 hasta la carrera 38 para presenciar la puesta en escena compuesta por 8 alas representados por bailarines profesionales, escuelas expertas, comunidad infantil, bailadores sociales y como es tradición los reconocidos Abanderados quienes abren y encabezan el desfile. El ingreso a gradería será con boletería.



El día 30 de diciembre, para el cierre de la edición número 66 de la Feria de Cali habrá un concierto en homenaje a Guayacán en el sector Parque de las Banderas, en lo que se conoce como La Calle de la Feria (entrada libre).



Además, habrá cientos de artistas invitados como Luis Alberto Posada, Herbert Vargas, Yeison Jiménez, Nelson Velásquez, Luis Alfonso y Jean Carlo Centeno.



Simultáneamente, para el 16 al 22 de diciembre se llevará a cabo el ‘Aginaldo Boyacense’ en el departamento de Boyacá, que en esta edición 68 el Estadio La Independencia albergará los espectáculos que brindarán algunos artistas nacionales como Jessie Uribe, Pipe Bueno, Ryan Castro, Golpe a Golpe, entre otros. Además de diferentes carrozas, desfiles, comparsas y shows tradicionales.



En cronograma le sigue el Carnaval de Negros y Blancos en Nariño (Pasto) que tendrá su cita del 2 al 7 de enero, no obstante existen algunas celebraciones previas al carnaval que se realizan los días 28 y 30 de Diciembre.



El 28 de Diciembre empieza una fiesta con agua por todas partes, literalmente toda la ciudad de Pasto sale a la calle a mojarse. El día 3 de enero se celebra el carnaval entorno a los más pequeños, un día para que los niños pudieran disfrutar y así cultivar la pasión por el carnaval en futuras generaciones.

El Carnaval de Negros y Blancos . Juan Pablo Rueda

Para el día 4 de enero se da inicio al desfile por las calles de la ciudad, un preludio de lo que pasará los siguientes días. El 5 de enero es el día de los Negros, este evento está dedicado a los esclavos de origen africano que consiguieron tener el derecho a este día para sus fiestas y bailes. Por último, el día 6 de enero se celebran a ‘los blancos’.



Otros eventos importantes se desarrollan en otras zonas del país. Por ejemplo, a partir del 5 de enero, en Cartagena se desarrolla el Festival Internacional de Música, hasta el 13 de enero. Del 8 al 14 de enero, tan solo un día después del encuentro en Pasto, se llevará a cabo la Feria de Manizales del 8 al 15 de enero. Así mismo, en Cartagena del 30 de enero al 2 de febrero se desarrollará la Fiesta de la Candelaria.



Por último, el día 9 de febrero se lleva a cabo el Pre-carnaval de Barranquilla y del 10 al 13 de febrero oficialmente se celebra el Carnaval. Desde el sábado 13 de enero Barranquilla ya tiene programadas diferentes actividades entorno a esta Feria y Fiesta con eventos tradicionales, desfiles folclóricos, eventos musicales, para niños, Reinas Populares y exposición de arte.



Durante el Carnaval 2024, se celebrarán los 50 años de la Guacherna; los 20 años de la Declaratoria del Carnaval de Barranquilla por Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; 70 años de la canción ‘Te Olvidé’, el himno del Carnaval de Barranquilla; y los 75 años del primer Bando escrito por Alfredo de la Espriella, el bandolero.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio