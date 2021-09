¿Quiénes pueden acceder gratis a Paramount+?

Paramount+, el servicio global streaming por suscripción de ViacomCBS, estará a partir del primero de septiembre para los usuarios de Claro video en Colombia y 15 países más en Latinoamérica gratis.



(Paramount +, la nueva plataforma de streaming que llega a Colombia).

La idea es que los usuarios puedan acceder a todo el contenido de Paramount+ sin ningún costo adicional a su suscripción que antes estaba en $13.000.



Además de los contenidos de Paramount se habilitarán series y películas de algunas de las marcas más icónicas del mundo, entre ellas Showtime, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr., CBS y el Smithsonian Channel.



“Estamos muy entusiasmados de que las producciones originales de Paramount+, así como propiedades ya conocidas como Se Rentan Cuartos o Acapulco Shore, ahora estarán al alcance de muchos a través de esta alianza con Claro video. Seguiremos trabajando por reforzar y por ampliar el catálogo de entretenimiento premium para todos los usuarios de Paramount+ en la región”, aseguró Laura Pérez, SVP de distribución de contenidos para Latinoamérica y Directora General para México y Latinoamérica Norte en ViacomCBS Networks Américas.



De acuerdo con Alberto Islas, director general de Claro video, el servicio está disponible para los planes postpago de telefonía móvil de Claro y también para los colombianos que tengan servicios fijos de la compañía.



“Para Claro video es esencial ampliar la oferta de contenido relevante en nuestro catálogo, con el propósito de que nuestros usuarios accedan a nuevas opciones con la máxima calidad de entretenimiento, lo cual es posible gracias al acuerdo con nuestro socio ViacomCBS”, comentó el directivo.



Paramount+ ofrece al público infantil los programas favoritos de Nickelodeon y para el público mayor la extensa biblioteca de contenido clásico de series como NCIS, Twin Peaks, The Good Wife, Everybody Hates Chris, Dexter, entre otras. Además, incluye éxitos recientes como The Handmaid’s Tale, Yellowstone y Your Honor, y los estrenos más populares como The Good Lord Bird, The Comey Rule, así como Blackbird.



PORTAFOLIO