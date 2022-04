Recomendaciones para comprar entradas para concierto de Daddy Yankee

La preventa de boletería dará inicio el próximo 8 de abril a las 10:00 a.m., únicamente por medio de la página oficial TaquillaLive https://www.taquillalive.com/

A Colombia llega un escenario de eventos que planea posicionarse como el más importante de la región. Se trata de Coliseo Live que en octubre le abrirá sus puertas al artista Daddy Yankee.



Recientemente, se llevó a cabo la preventa para la presentación del puertorriqueño en Medellín. Diferentes usuarios en redes reportaron fallas en la compra de sus boletas, demoras en la fila virtual y problemas a la hora de recibir las entradas a través de correo electrónico.

Miguel Caballero, director general de Coliseo Live, habló con Portafolio sobre las próxima preventa del evento en Bogotá, que será este martes 26 de abril.



En lo referente a lo sucedido con el concierto en Medellín, el empresario aclaró que la plataforma de Taquilla Live no se cayó aún con una fila que superó las 500.000 personas. “Tuvimos un momento en el que las transacciones se realizaban, pero el sistema no envió directamente los tiquetes a las personas por alrededor de hora y media”, aseguró. El error se corrigió de forma inmediata, según Caballero.



Se vendieron más de 40.000 entradas para el concierto. Por su parte, “las personas que no recibieron sus boletos han seguido trabajando para completar las entregas hasta la próxima semana”, dijo.



Además aseguró que la plataforma funciona con la tecnología Viva Ticket, que también opera en Disney. Por eso, se hicieron las correcciones para la próxima venta de entradas para el concierto de Daddy Yankee en Bogotá.



Caballero aclara que el sistema de fila implica que no debe quedarse pendiente en el computador mientras avanza en su turno. La plataforma da la opción de avisar a las personas cuando llegue su turno de llegada, que funciona de forma transparente. “El sistema no miente, no le da prioridad a nadie, todo es por orden de llegada”, puntualiza.



RECOMENDACIONES PARA LA PREVENTA EN BOGOTÁ

Lo primero es registrarse en la página web. Lo segundo es no iniciar la fila con varios días de anterioridad, pues esta se habilita una hora antes de la preventa.



A su vez, tener a la mano los datos bancarios necesarios para hacer su transacción con tarjeta de crédito, débito o a través de PSE.



El 12 y 13 de agosto será la inauguración del coliseo. En el cual se esperan alrededor de 8 giras de artistas que se van a realizar en dicho escenario el 2022.



QUÉ ES COLISEO LIVE



Coliseo Live es un escenario multipróposito, como resultado de una importante inversión extranjera que supera los 300 mil millones de pesos. Es un lugar para tener eventos desde 1.000 personas hasta 23.000, dependiendo de la configuración del show.



“Es un escenario que no solo está hecho para música, sino que está diseñado para eventos deportivos, familiares y demás. También está diseñado para que se convierta en el sitio de eventos corporativos más importante del país”, afirma



Cuenta con especificaciones técnicas que lo hacen único en el país. Por ejemplo, el techo resiste hasta 100 toneladas, para grandes shows con luces, efectos, herramientas de sonido. También cuenta con 10 muelles de carga y descarga, tiene más de 10 camerinos, 500 baños y demás. El lugar a su vez tendrá una amplia oferta gastronómica con importantes marcas de comida.



En cuanto a tecnología, tendrá un Jumbotrón, un televisor de pantalla grande en medio del escenario. Múltiples pantallas de grandes dimensiones, al estándar de algunos escenarios en Estados Unidos o Europa.



Buscan tener un impacto medioambiental en donde los baños no utilizan agua, la instalación de luces led, materiales amigables con el ambiente y otros. El acondicionamiento acustico fue realizado con elementos reciclados. A su vez, cuenta con una calidad del aire óptima a través de un sistema que lo va renovando 15 veces por hora.



"El impacto social en obra y construcción ha generado cerca de 500 empleos directos y 2.000 indirectos", dice Caballero.



