Recomendados de Portafolio: Arte ecuatoriano se desnudó en ARCO

El libro ‘101 Arte Contemporáneo Ecuador Volumen 1’ fue presentado en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO) para acercar el arte ecuatoriano a galerías de todo el mundo y demostrar su diversidad.

El libro está escrito por los artistas ecuatorianos Eliana Hidalgo y Rodolfo Kronfle, quien también es el responsable de la curaduría de este primer volumen junto a Cristóbal Zapata y María del Carmen Carrión.



El ejemplar presenta una investigación sobre las prácticas artísticas actuales en Ecuador, con más de 120 artistas y 300 obras en un total de 545 páginas que pueden leerse tanto en español como en inglés.



Tras la presentación, Hidalgo contó que llegó a la conclusión de publicar un libro así tras varios años de hablar con sus colegas sobre la necesidad de un proyecto como este que dé a conocer el arte ecuatoriano y legitime los procesos artísticos que se dan en el país. “Este es como nuestro museo de arte contemporáneo”, dijo la ecuatoriana, quien precisó que aún su país no cuenta con un museo así y asumió que con más apoyo de las instituciones públicas, “en un año se podría sacar el segundo volumen”.



Según apunta, en Ecuador no hay instituciones pero sí “muchísimas producciones extremadamente diversas”. Con ese apoyo del Gobierno ecuatoriano “se podrían hacer mucho más proyectos, porque los que se hace siempre es por la iniciativa privada, se podría hacer el volumen dos en un año, el libro puede despertar interés para que el sector público trabaje con el privado”, dijo.



La artista aseguró que este primer volumen ha tenido una gran acogida entre los galeristas que se acercaron a la presentación y los que están presente en ARCO. “La respuesta es que todos los curadores quieren tener el libro, saber qué hay en el Ecuador, todos los museos de arte contemporáneo lo tienen, hay un interés por conocer”, subrayó.



Según reflejó, el arte contemporáneo de Ecuador “no se conoce o se conoce poco” a pesar de que la extrema diversidad en cuanto a sus prácticas. En realidad si nos comparamos con Perú o Colombia que son mucho más grandes, el arte de Ecuador es igual o más diverso, hasta ahora no han existido documentos como este, no se le ha prestado atención y está en un momento de ebullición y efervescencia interesantísimo.

'Gestión de la cadena de abastecimiento' de Nubia Velázco, Sebastián Villa y Sonia Camacho. Sello: U. de los Andes

El lanzamiento del libro 'Gestión de la cadena de abastecimiento: eslabones, herramientas y tendencias' escrito por los profesores Nubia Velázco, Ph.D, Sebastián Villa, profesor y Sonia Camacho, Ph.D, de la Universidad de los Andes, cuyo propósito es ofrecer una idea clara de los conceptos claves para una adecuada gestión de cadenas de suministro y expandirse en algunas de las tendencias de esta gestión que no se han tratado en los libros tradicionales de gestión de operaciones.



Este busca resaltar la importancia de ese sector y contribuir al conocimiento acerca de la cadena de suministro, por medio del recorrido de sus distintos eslabones.

'Los Idus de marzo' de Thornton Wilder. Sello: Edhasa

Publicada originalmente en un momento en que el paralelismo con Mussolini era evidente, 'Los Idus de marzo' ha quedado a un tiempo como una de las mejores recreaciones de la vida de Julio César y como una contundente andanada contra los regímenes totalitarios.



A través de la imaginativa reconstrucción de diarios, cartas y documentos políticos tanto de César como de sus allegados, amantes y enemigos, se traza un sólido retrato de un hombre ególatra pero bienintencionado, cuyo poder le ciega hasta el punto de que sus propias debilidades le llevan a un trágico fin.

'Filosofía de la economía' de Ricardo Crespo. Sello: Eunsa

La economía tiene una gravitación extraordinaria en la vida de las personas y las sociedades. Por eso, merece un análisis filosófico que se hace urgente frente a las crisis financieras y económicas recientes. Este libro explica la naturaleza de lo económico y de su ciencia, analizando su legitimidad, alcances, estado actual y métodos.



También encara una aproximación filosófica a sus nociones principales: el valor económico, el mercado, el consumo, el precio, el dinero, el trabajo, el capital, la empresa.



Finalmente se ocupa de la globalización y las crisis. Su perspectiva es humanista, haciendo girar la economía en torno al servicio de la persona humana.

'Transiciones' de Bruce Feiler. Sello: Urano

Un estudio pionero y oportuno sobre cómo navegar por las transiciones más importantes de la vida con sentido, propósito y habilidad.



Por medio de 225 entrevistas a personas cuyo plan de vida tomó un rumbo completamente inesperado, el autor busca demostrar que los momentos en los que el cerebro humano debe reconstruir su historia presente, permiten a las personas desarrollar la capacidad de transformar la narrativa de su propia vida y vivir en plenitud.



Desarrollando el concepto y la habilidad de aceptar los cambios, con resiliencia, perspicacia y conexión con las personas y momentos que los acompañan. Es un libro que ofrece una guía para navegar en una vida no lineal.



