Recomendados Portafolio: el precio de los clásicos hoy

EFE. Un ejemplar de la primera edición de la segunda parte de Don Quijote fue subastado este miércoles en París por 252.000 euros, incluyendo gastos y comisiones. El tomo de la “Segunda parte del ingenioso cavallero don Quixote de la Mancha”, publicado en 1615 por el impresor Juan de la Cuesta, se quedó en el rango inferior del precio estimado por la casa Christie’s, que había calculado entre 200.000 y 300.000 euros.



(Vea: Recomendados Portafolio: medio siglo de Villegas Editores).



Sin embargo, fue adjudicado en 200.000 euros, cifra que se elevó hasta los 252.000 al incluir comisiones y gastos. Ello a pesar de que “es un libro extremadamente raro” del que en los últimos cincuenta años solo dos ejemplares han salido en venta pública, explicó Adrien Legrendre, director del Departamento de Libros Raros y Manuscritos de la casa de subastas.



En diciembre del año pasado, un lote de dos libros de las ediciones más antiguas del Quijote (una tercera edición de la primera parte, de 1608, y una primera edición de la segunda parte, de 1615) se vendieron por un precio conjunto de 504.000 euros, incluyendo gastos y comisiones, en una subasta de Sotheby’s también en París.



La subasta de libros antiguos y raros que llevó a cabo Christie’s sacó a la venta un total de 181 obras, y aunque algunos lotes superaron el precio de venta estimado, otros se quedaron sin comprador.



El libro más caro fue una obra de gran tamaño (en folio elefante de 58 centímetros) con 144 ilustraciones al aguatinta de paisajes de India, vendido por 604.800 euros con comisiones, a pesar de que su precio estimado estaba en el rango de 100.000-150.000.



(Vea: Recomendados Portafolio: Laserna, fundador de U. de los Andes).



Se trata de un ejemplar de ‘Oriental Scenery’, obra de los pintores británicos Thomas y William Daniell (tío y sobrino, respectivamente), que fue publicado entre 1795 y 1808, y este ejemplar tiene el escudo de la familia Rothschild, a la que perteneció inicialmente.



Volviendo al tema Don Quijote de la Mancha, la obra escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra se publicó con el título de ‘El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha’ a comienzos de 1605 y es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura.



En 1615 apareció su continuación con el título de Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha.

El precio de la desigualdad- Autor: Joseph E. Stiglitz. Sello

Debolsillo

El precio de la desigualdad Cortesía

El 1 % de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida, pero hay una cosa que el dinero no puede comprar: la comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el otro 99 %. A lo largo de la historia esto es algo que esa minoría solo ha logrado entender, cuando ya era demasiado tarde. Las consecuencias de la desigualdad son conocidas: altos índices de criminalidad, problemas sanitarios, menores niveles de educación. Pero ¿cuáles son sus causas y por qué está creciendo con tanta rapidez? El libro proporciona las esperadas respuestas a estas apremiantes cuestiones.



(Vea: Recomendados de Portafolio: La mentalidad trágica evita la tragedia).



La tiranía de la igualdad-Autor: Axel Kaiser Barents-von Hohenhagen. Sello Deusto

La tiranía de la igualdad Cortesía

La igualdad ha sido durante siglos tema de discusión, pero hoy en día la creciente ideologización del término por buena parte de la izquierda lo ha convertido en la palabra más pronunciada en los discursos de éstos. Pero esto tiene trampa. El reclamo por la igualdad confunde a la gente porque en realidad es un reclamo de riqueza. Las ideas colectivistas con las que avasallan y en las que nos dibujan como una comunidad unida en la que todos nos protegemos y en la que una autoridad nos controla por el bien de todos son de inspiración tribal, y sólo puede conducir al intervencionismo estatal y a la tiranía.

Economía para el 99% de la población



Economía para el 99 % de la población Cortesía

La economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas. ¿Qué es la economía? ¿Qué puede y qué no puede explicar acerca del mundo? ¿Por qué importa? En esta irreverente introducción a la economía, Ha-Joon Chang, presenta las distintas teorías económicas con las fortalezas y las debilidades de cada una, y explica por qué no hay una sola manera de describir su comportamiento. Chang desmonta los tópicos existentes y expone la diversidad de fuerzas que desempeñan un papel en la economía. Así, otorga las herramientas necesarias para entender un mundo cada vez más global e interconectado.



(Vea: Recomendados Portafolio: Mercados Financieros de Estados Unidos).



Romper el círculo- Autora Colleen Hoover. Sello Planeta

A veces quien más te quiere es quién más daño te hace.

Lily no siempre lo ha tenido fácil, por eso, su idílica relación con un magnífico neurocirujano llamado Ryle Kincaid parece demasiado buena para ser verdad. Cuando Atlas, su primer amor, reaparece repentinamente y Ryle comienza a mostrar su verdadera cara, todo lo que Lily ha construido con él se ve amenazado.



Ryle es asertivo, terco, tal vez incluso un poco arrogante, pero también es sensible, tremenda- mente atractivo, brillante, y tiene una debilidad total por ella. Todo en él es perfecto salvo su comple- ta aversión a las relaciones, así que cuando Lily se de cuenta de que ella es la excepción a su regla de ‘no tener citas’, no puede evitar preguntarse por qué ha tomado esa decisión.



(Vea: Los libros recomendados por los CEO más importantes).



PORTAFOLIO