Recomendados Portafolio: La mente más allá del cerebro

Ha llegado el momento de desterrar el mito de que la mente humana tan sólo es un cerebro encerrado en un cuerpo que utiliza el cuerpo como vehículo.



Thomas R. Verny nos guía por los misterios de la fisiología, la neurociencia, la genética y la física cuántica; para demostrar que las células corporales —y no solo las neuronas— almacenan la memoria, influyen en el código genético y se adaptan a los cambios medioambientales, todo lo cual contribuye a la mente y la conciencia.

Desde este principio podemos entender, por ejemplo, por qué personas que han perdido gran parte del cerebro pueden seguir funcionando en el mundo con normalidad; cómo nuestras decisiones pueden cambiar nuestros genes y los de nuestros descendientes; hasta qué punto los trasplantes de órganos pueden llegar a influir no sólo en los cuerpos de los receptores, sino también en sus mentes, entre muchos otros hallazgos apasionantes.



La memoria del cuerpo nos ayuda a comprender quiénes somos en relación con nosotros mismos, nuestros seres queridos y el universo al tiempo que nos alienta a asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones.



“La mente humana es más que el cerebro, más incluso que el cuerpo. En este libro fascinante, nuestro guía nos lleva a un viaje por la naturaleza corporizada de la vida mental y recurre a la ciencia más puntera para revelar cómo el cuerpo responde a la experiencia y la incorpora a su estructura y funciones”, dice Mitchell Liester, doctor en Medicina, profesor clínico asociado y psiquiatra de enlace de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado.



En el libro se abordan temas como que los rasgos de la personalidad o el temperamento pueden estar genéticamente correlacionados con otros rasgos como la forma del cuerpo y que éste es un ecosistema complejo en el que, si cambia incluso la parte más pequeña, todo cambia, como el proverbial efecto domino.



Básicamente, de manera inconsciente ajustamos nuestras vidas a todo lo que sucede dentro y fuera de nuestro cuerpo. Es maravilloso que el cuerpo pueda hacer eso el mismo, sin tener siquiera que pensarlo como individuos.

Cartagena, una ciudad abierta al mundo* AutorAlfonso Múnera- Sello Sociedad Portuaria de Cartagena

Cartagena, una ciudad abierta al mundo Archivo particular

Es un hecho que la historia de Cartagena va de la mano con su papel como puerto. Durante la Colonia, se le consideró la ‘llave de las indias’, un centro de comercio y una de las posesiones más importantes del Imperio español. Tras las guerras de Independencia, las dificultades para recomenzar sus actividades económicas se tradujeron en rezagos que han impactado el desarrollo de la ciudad, así como distintos hechos en diferentes momentos históricos que han marcado las oportunidades, el presente y el porvenir de Cartagena. Es momento de reconocer el gran trabajo que a lo largo de toda una vida ha desarrollado Alfonso Múnera como historiador, lo que permite un documento oportuno para la interpretación de la ciudad.

A cuerpo de rey* Autor Walter Mosley- Sello RBA

A cuerpo de rey Archivo particular

El detective privado Joe King Oliver recibe un desagradable encargo que no puede rechazar.



El millonario Roger Ferris, íntimo amigo de su abuela, le pide que ayude a un hombre acusado de varios delitos graves que podría no haber cometido.



El gran problema es que ese hombre es Alfred Xavier Quiller, un ser despreciable, pero extremadamente inteligente, que ha trabajado para el gobierno y que defiende

la superioridad del hombre blanco por encima de las mujeres y de otras culturas. Un caso tan turbio solo puede complicarse y King Oliver no tarda en darse cuenta de que acercarse a la verdad puede resultar muy peligroso, incluso para sus seres queridos.

Milei ‘Todas las respuestas a las preguntas que suscita’* Autor José Benegas - Sello Deusto



Milei ‘Todas las respuestas a las preguntas que suscita’ Archivo particular

Una radiografía ideológica del presidente argentino, a quien describe como otro “profeta autoritario” que le sigue los pasos al expresidente estadounidense Donald Trump. Para el autor el proyecto de Milei es “estafador”, de tergiversación ideológica, lo que supone un riesgo para la democracia. El libro se centra en la pérdida de la “racionalidad de las palabras” del proyecto de “corte profético” del presidente argentino, el libertario Javier Milei, que comienza con el republicano Trump (2017-2021). “Desaparece la racionalidad de las palabras; por eso es que analizarlo es para nosotros tan difícil”.

Comercio Exterior Colombiano* Autores Danilo Torres y otros - Sello Alphaeditorial

El libro plantea las principales teorías del comercio internacional, los desarrollos referidos a la geografía económica y el cambio tecnológico; así como otras visiones alternas. Además, se hace un análisis histórico y del marco institucional del comercio internacional desde el siglo XIX hasta la actualidad, para lo cual se introducen conceptos claves y algunos instrumentos de la política comercial, y finaliza con la descripción de la canasta exportadora, rasgos de diversificación y casos de innovación industrial.



PORTAFOLIO