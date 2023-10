Recomendados Portafolio: Mezcla de ficción con la vida real

Archivo particular

El libro más vendido en la Europa hispana en lo corrido de octubre es una novela de ficción: ‘El problema final’ de Arturo Pérez-Reverte, según reporte del diario digital ‘El Español’. Pero de qué trata la novela que más mueve las registradoras de las librerías en lo corrido del mes:





—Haría falta un policía —sugirió alguien—. Un detective.

—Tenemos uno —dijo Foxá.

—Todos siguieron la dirección de su mirada.

—Eso es ridículo —protesté—. ¿Se han vuelto locos?

—Usted fue Sherlock Holmes.

—Nadie fue Sherlock Holmes. Ese detective no existió jamás. Es una invención literaria.

—Que usted encarnó de manera admirable.

—Pero fue en el cine. Nada tuvo que ver con la vida real. Sólo soy un actor.

Me contemplaban esperanzados, y lo cierto es que yo mismo empezaba a entrar en situación, como si acabaran de encender los focos y oyese el suave rumor de una cámara rodando.



Aun así decidí mantenerme silencioso, cruzados los dedos bajo el mentón. No había disfrutado tanto desde que rodé El perro de Baskerville.

​

Junio de 1960. Un temporal mantiene aisladas en la idílica isla de Utakos, frente a Corfú, a nueve personas alojadas en el pequeño hotel local. Nada hace presagiar lo que está a punto de ocurrir: Edith Mander, una discreta turista inglesa, aparece muerta en el pabellón de la playa. Lo que parece un suicidio revela indicios imperceptibles para cualquiera salvo para Hopalong Basil, un actor en decadencia que en otro tiempo encarnó en la pantalla al más célebre detective de todos los tiempos.



Nadie como él, acostumbrado a aplicar en el cine las habilidades deductivas de Sherlock Holmes, puede desentrañar lo que de verdad esconde ese enigma clásico de habitación cerrada.



En una isla dela que nadie puede salir y a la que nadie puede llegar, inevitablemente todos se acabarán convirtiendo en sospechosos en una fascinante novela-problema donde la literatura policial se mezcla de modo asombroso con la vida.

​

La crítica ha dicho:

“Libro magnífico, completo, redondo, que responde con plenitud a todas las exigencias del género”, Santos Sanz Villanueva, ‘El Cultural’.

Vivir a tu luz- Autora: Taia Abdelá. Sello: Cabaret Voltaire



Tres momentos en la vida de Malika, una mujer marroqui de campo. Desde 1954 hasta 1999. Desde la colonización francesa hasta la muerte del rey Hassan II.



Su primer marido es enviado por los franceses a combatir en Indochina. En los años 60, en Rabat, hace todo lo posible para evitar que su hija Jadiya entre a trabajar como criada en el chale de Monique.



La víspera de la muerte de Hassan II, un joven ladrón homosexual, Jafar, irrumpe en su casa y quiere matarla.



Es Malika quien habla todo el tiempo a lo largo de estas páginas, quien cuenta sus estrategias para escapar de las injusticias. Malika es mi madre. MBarka Allali Taia (1930-2010). Y le dedico este libro.

Relaciones eficaces- Autor: Eric Barker. Sello: Indicios

Eric Barker recurre a la ciencia para revelar la verdad, más allá de la sabiduría convencional, acerca de las relaciones humanas. Combinando su convincente narración y humor,



Barker explica qué tienen en común las técnicas de negociación de rehenes y las discusiones maritales: cómo un estafador experto se abrió camino en una carrera de fútbol profesional de veinte años; y por qué aquellos que tienen puntos de vista diametralmente opuestos a los nuestros, en realidad tienen el potencial para convertirse en nuestros amigos más cercanos y confiables.



Encuentra tu persona vitamina- Autora: Marian Rojas Estapé. Sello:Espasa

Encuentra tu persona vitamina Archivo particular

¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja? Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos.



Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean.



Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado.



