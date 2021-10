Reformulando el concepto de belleza en una época pospandemia

La pandemia y el trabajo en casa trajeron consigo múltiples transformaciones a nivel económico, social y político cuyas consecuencias apenas se comienzan a denotar, pero también cambiaron, transformaron y readaptaron un concepto que en ocasiones pasa desapercibido: el de la belleza. Este súbito cambio en las vidas de todos y todas nos llevó a mirar de nuevo, a mirar hacia atrás y revisar cómo remodelar la visión a futuro, y el mundo de la belleza no se queda detrás.



El equipo científico de Avon halló algunas tendencias de belleza que surgieron durante la pandemia, y que llegaron para quedarse: según el estudio de Opinum a 4,009 personas se identificó que “la mitad de estas se sintieron estresadas o ansiosas al menos tres veces a la semana durante la pandemia, y el 64 % de estas dijo que fueron los productos de belleza los que les ayudaron a desestresarse”. En segundo lugar, imperó la tendencia del ‘skinimalismo’, “el 64% de las mujeres no usan más de tres productos para cuidar su piel a diario”.



Otro hallazgo fundamental según una encuesta realizada por The Open Knowledge Foundation a 1.006 participantes, “el 64% de las personas están más propensas a escuchar recomendaciones científicas, y por último, el concepto anti-edad está llegando a su fin: 2 de cada 5 mujeres mayores de 55 años afirman que sus arrugas y líneas de expresión no les generan inseguridad”.



Todos estos datos nos demuestran que el concepto de la belleza se está transformando a un ritmo casi tan acelerado como los cambios que atraviesa el mundo actual en el que vivimos, un cambio drástico que nos invita a mirar de nuevo, porque el concepto de belleza que conocimos antes ya no es el mismo. Es hora de hacer la belleza de manera diferente, porque en este momento ese concepto va mucho más allá de lo estético.



Pero todo esto no ha sido solo efecto de la pandemia. Avon nació hace 135 años con el propósito de promover el liderazgo de las mujeres, fomentando espacios que les permitan alcanzar su independencia económica, y en un mundo en el que las mujeres tienen un rol cada vez más protagónico, y diverso, la transformación más grande ha sido que el concepto de belleza también se ha ampliado y diversificado para abrazar la inclusión de un mundo tan grande y diverso. La belleza es también inclusión y representación, en donde las mujeres durante muchos años han luchado por alzar su voz, contar con su propia independencia y posicionarse hasta obtener un lugar muy importante en la sociedad.



A raíz de todo esto, nació el concepto de ‘Mira de nuevo’, un lema muy representativo para la compañía y que buscamos enaltecer en coincidencia con el aniversario 135. Desde 1886, año en el que se creó la compañía, sus representantes y el mundo en general han sido testigo de las múltiples transformaciones del concepto de belleza, así como del rol de las mujeres. Pero aún queda mucho trabajo por hacer, mirar de nuevo significa echar un vistazo hacia el pasado para avanzar hacia el futuro, un futuro que plantea grandes retos: ¿cómo construir un mejor mundo para las mujeres? ¿Cómo hacer que la belleza sea accesible para todas, y en línea con las tendencias actuales? ¿Cómo continuar transformando la belleza para que esta fomente la igualdad de género y la inclusión?



Estos son los interrogantes que nos plantea el concepto de la belleza actual, y los principales compromisos que ha adoptado Avon a través de su historia, mientras trabaja por seguir robusteciendo su presencia, no solo en Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela -países donde tiene presencia-, sino en toda América Latina y el mundo. El compromiso de Avon es empoderar a sus más de cinco millones de representantes a nivel global, trabajar por la equidad e igualdad de género para construir un mundo mejor, y continuar democratizando la belleza, para que sea accesible y de calidad. Y todo esto también es belleza.



La belleza del futuro incide en la vida cotidiana, durante y pospandemia. Es momento de Mirar de Nuevo, de construir sobre lo construido. Es momento de identificar que la belleza, más allá de tendencias, también significa vivir en un mundo libre de violencias basadas en género, significa prevenir el cáncer de mama, fomentar la inclusión. La belleza en una época pospandémica va mucho más allá de la belleza estética: es salud, ciencia, bienestar, inclusión, diversidad, empoderamiento y unidad.



ADELAIDA SALDARRIAGA

Gerente general del Clúster Andino de Avon