Residente a J Balvin: ‘No todo en la vida es negocio y dinero’

René Pérez Joglar, conocido como Residente, escribió un nuevo capítulo en el cruce de declaraciones que está teniendo con el también reguetonero J Balvin y su entorno.



Esta vez, las palabras de Residente fueron una fuerte crítica a la decisión del cantante colombiano de sacar a la venta mercancía relacionada con 'hot dogs' (perros calientes), tras la comparación inicial que hizo el puertorriqueño entre esta comida y la música del 'niño de Medellín'.



"No todo en la vida es negocio y dinero", dijo el interprete de 'Atrévete-te-te', 'Ojos color sol' y 'René', entre otras.



¿QUÉ PASÓ?



Todo empezó cuando J Balvin invitó a otros reguetoneros a no asistir a la gala de los premios Latin Grammy, el próximo 18 de noviembre.



Las razones, según comentó, estaban relacionadas con la poca importancia que la academia le da al reguetón y que solo 'usa' al género urbano.



La petición no fue bien recibida por Residente, quien criticó la posición del colombiano y comparó su música con 'hot dogs'.



“Tu música es como si fuera un carrito de ‘hot dogs’, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se va a un restaurante”, dijo.



En un principio, la respuesta de J Balvin fue un 'Respeto tu opinión' y un par de fotos en un carrito de 'hot dogs'. Después, aprovechó la coyuntura y sacó productos alusivos a los perros calientes: camisetas, gorras, busos, morrales, y afiches con imágenes del alimento y su nombre.



El padre del colombiano, además, resaltó el espíritu emprendedor de su hijo.



"No acoses a un genio que al sentirse atacado, saca su arsenal de inteligencia, decía Peter Drucker. Buena esa Josecito”, fue uno de los comentarios de Álvaro Osorio Gofar.



NUEVA CRÍTICA



El lanzamiento de su 'nuevo merch', como lo comentó el propio Balvin, no cayó bien en Residente, quien le dejó nuevas críticas al colombiano y su padre.



"Dile a tu viejo (papá) que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio y dinero", dijo el interprete de 'Atrévete-te-te', 'Ojos color sol' y 'René', entre otras.



"Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso. También existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes. Después de que te trepan la carrera al cielo los mandas al carajo", añadió Residente en un video.



"Yo decido regalarle mi cerveza a los carritos de 'hot dogs', mientras tu decides hacer 'merch' y hacerte de dinero a cuesta de su empleo, en vez de ayudarlos", continuó.



Y también manifestó que le daría ideas para su nuevo negocio: "De todas formas, te voy a dar ideas para la franquicia tuya de 'hot dogs', de gratis, para que cuando la abras, la abras con orgullo: 'Me quedé sin rima hot dogs’, ‘El tibio de Medellín hot dogs’, ‘Te llamé llorando hot dogs’, ‘Ninguno de mis hits son míos hot dogs’. Ahí para que lo apuntes".



Por ahora, J Balvin no se ha pronunciado.



