Se prenden los motores en la Fórmula Uno: Verstappen arranca con triunfo en Baréin

El vigente triple campeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, del equipo Red Bull, arrancó su defensa del título con el triunfo en el Gran Premio de Baréin, sábado, en el circuito de Sakhir, con su compañero mexicano Sergio Pérez y el español Carlos Sainz (Ferrari) completando el podio.



"Increíble, ha sido mejor de lo esperado, el coche ha estado muy bien con todos los neumáticos y teníamos mucho ritmo. No podía haber salido nada mejor. Siempre es especial tener esta clase de días. Pero es una temporada larga", avisó Verstappen.



Red Bull y su estrella confirmaron que son los inmensos favoritos para renovar sus títulos en la temporada 2024, la más densa en la historia de la Fórmula 1 con 24 carreras en el calendario. Verstappen, de 26 años, logró la 55ª victoria de su carrera deportiva con 22 segundos de ventaja sobre Pérez, logrando además el punto a la vuelta rápida en una carrera en la que no hubo ningún abandono entre los 20 participantes.



"Era lo máximo que podíamos conseguir. Ha sido una carrera complicada con la gestión de los neumáticos. Deslizábamos un poco con el freno motor, lo que no es fácil en Sakhir. Tenemos una buena inercia y hay que intentar mantenerla", añadió Pérez, que de nuevo cumplió a la perfección como escudero de Verstappen.



Muy motivado, Sainz y su compañero en Ferrari Charles Leclerc, cuarto tras sufrir problemas de equilibrio y con los frenos, fueron los primeros entre los 'mortales' tras la dupla de Red Bull. "Me he sentido muy fuerte, la salida no ha sido ideal, pero desde ahí he podido gestionar los neumáticos e imprimir mi ritmo. Me he podido mantener con el Red Bull, pero no ha sido suficiente.



Red Bull lució imparable.

Es un paso adelante, pero no es donde queremos estar", señaló el español, que el año que viene dejará su puesto en Ferrari a Lewis Hamilton. El piloto de Mercedes, siete veces campeón mundial, fue séptimo, dos puestos por detrás de su compañero, el también británico George Russell.



Entre ambos se coló su compatriota de McLaren Lando Norris, mientras que su compañero, el australiano Oscar Piastri, finalizó en la octava plaza. El español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll, la pareja de Aston Martin, completaron el Top-10. Tras Baréin, la Fórmula 1 viaja a Yedá, donde la próxima semana se disputará el Gran Premio de Arabia Saudita. De nuevo la clasificación se disputará el viernes y la carrera el sábado.

EFE