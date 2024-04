Secretos que revela el tráiler del 'Joker 2': Lady Gaga acompaña a Joaquin Phoenix

En la secuela de la película 'Joker', Lady Gaga interpreta una versión renovada de Harley Quinn, junto a Joaquin Phoenix, quien retoma su papel como el Joker. El tráiler revela que la pareja se conoce y se enamora en el Manicomio Arkham antes de escapar y formar un dúo musical.



De acuerdo con el director, Todd Phillips la música será un elemento esencial.



Algunos secretos sobre la nueva película

1. Hay una nueva 'Harley Quinn'



Ahora, será interpretada por Lady Gaga, quien parece encontrarse con Arthur Fleck en el Manicomio Arkham. Aunque en la historia original Harley Quinn es una psiquiatra obsesionada con Fleck, en esta película podría ser una compañera de prisión.



Es decir que hay cambio significativo en su origen. La pareja se ve envuelta en una secuencia de baile fantástica en la azotea antes de escapar y continuar su baile en las calles de Ciudad Gótica.



2. La música como centro de la historia



Joker y Harley Quinn encuentran conexión no solo en el amor y el crimen, sino también en la música. En una escena, actúan como Joker y Harley en un programa de televisión, acompañados por una banda completa y coristas.



La película enfatiza la importancia de la música como una forma de recomponerse y equilibrar lo que está roto en su interior.



El tráiler presenta la canción "What the World Needs Now Is Love", popularizada por Jackie DeShannon en 1965.



Película 'Joker2' WARNER BROS

3. Un poco de amor típico de Hollywood



El tráiler revela que hay un ambiente similar al de los 'cuentos de hadas'. Harley Quinn aparece en una escena usando un vestido de novia blanco y un velo, bailando por un pasillo hacia una capilla donde Joker la espera con un traje blanco, acompañado por coristas como damas de honor. Es como si la película quisiera evocar a los cuentos de fantasía.



4. ¿Un final intenso?



El tráiler concluye con una escena intensa donde Joker y Harley Quinn escapan de un edificio en llamas y luego muestra a Harley visitando a Arthur en prisión.



Acto seguido, Harley traza una línea curva en el cristal con lápiz labial rojo y le pide a Arthur que revele su verdadera identidad. Su rostro sombrío se transforma en una gran sonrisa, coincidiendo con el lápiz labial desenfocado.



Con este final, más de un espectador queda a la expectativa del estreno en las carteleras del país.



Trailer



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio