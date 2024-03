Semana de la moda de Barcelona: una de las novedades será el colombiano Mateo Velásquez

El joven diseñador catalán Guillermo Justicia y el colombiano Mateo Velásquez serán dos de las novedades más esperadas de la próxima 080 Barcelona Fashion, que acogerá la presentación de 23 diseñadores y firmas entre el 9 y el 12 de abril en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona.



Guillermo Justicia, exalumno del máster en Diseño de Moda en el Instituto Europeo de Diseño (IED) en Barcelona, consiguió que sus primeras propuestas captasen la atención de la prensa especializada y ya puede presumir de haber vestido a artistas como Raoul Vázquez, Sofia Coll y Renata Zanchi.



Por su parte, el director creativo Mateo Velásquez, originario de Colombia, creció entre Madrid y Londres y usa la moda para reflexionar sobre lo 'queer' y las teorías de género, por lo que se espera que en la próxima 080 presente una propuesta alejada de convencionalismos estéticos.



Otras firmas que no se vieron en la última edición, este abril ya se contarán 33 pasarelas barcelonesas, son Hoss Intropia, Avec Amour, Ga Gó ó Studio, Jnorig, Larhha y Martin Across.



Asimismo, repetirán pilares de esta pasarela de moda como Custo Barcelona, Eñaut, Escorpion, Dominnico, Lebor Gabala, Lola Casademunt By Maite, Menchen Tomas, Simorra o Sita Murt, entre otros.



Esta pasarela está impulsada por el Departament d’Empresa i Treball, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), que desde hace ya algunos años busca, más allá de tendencias artistas, impulsar la transformación del sector de la moda a través de la innovación, así como promover valores como la sostenibilidad o la diversidad e inclusividad.



EFE