Sáquele más provecho a su cuenta de Netflix con estos seis trucos

Cobijas, palomitas y series en la comodidad de su sala pueden ser un buen plan para el fin de semana. Si usted es uno de esos 158 millones de usuarios de Netflix en el mundo le traemos 6 'tips', que tal vez no conocía, para aprovechar al máximo su cuenta en este popular servicio de series vía 'streaming'.



(Netflix busca sugerirle contenido según su estado de ánimo).

1

Descarga automática:



Ir de un lado a otro cerrando ventanas emergentes, con publicidad de videos para adultos, mientras trata de hacer clic en un botón de ‘play’ puede ser frustrante y hasta llevarlo a descargar 'malware' sin darse cuenta. La posibilidad de descargar sus películas y series favoritas directamente en un dispositivo puede ahorrarle dolores de cabeza. Por ejemplo, si se va de viaje no dependerá de la señal en algunas zonas.



Pero si a usted le preocupa el tema del espacio -no siempre hay posibilidad de descargar 3 GB de 'Sabrina' sin sacrificar algunas de sus aplicaciones- la función de autodescargas puede ser su solución. Esta opción se encarga de borrar de forma automática el último episodio descargado y visto, para darle espacio a la descarga del siguiente, que se activa tan pronto usted se conecte a una red wifi (protegiendo sus datos). Cabe la posibilidad de que ciertos derechos de series o películas no le permitan descargar.