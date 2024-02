¡Confirmado! Silvestre Dangond se presentará en El Campín: aquí los precios y la fecha

Este miércoles 31 de enero, en un evento privado en el restaurante Arrogante de Bogotá, Silvestre Dangond anunció que su próximo concierto se realizará el 18 de mayo, en el estadio El Campín para vibrar al ritmo del vallenato.



El artista, aseguró que en esta oportunidad ofrecerá un show "que no tiene libreto, al contrario que irá tomando el curso que los silvestristas deseen".



Aunque no anunció cuál iba a ser el repertorio, sí se ratificó que los fans disfrutarían de su álbum del año pasado, 'Ta malo', que incluye éxitos como 'Ni media llamada', 'Bacano' y 'El cocuyo', uno de los trabajos más destacados en su carrera.



Por otra parte, aseguró que con él brillarán estrellas que lo han acompañado en su carrera y otras que no lo han hecho, pensando en hacer un recuento de su carrera artística, mostrando aquellos puntos importantes de sus 22 años de carrera.



Sobre las características del espectáculo, aseguró que los capitalinos se llevarían una sorpresa, aunque no dio detalles de efectos especiales, montajes, iluminación, entre otros elementos.

Para aquellos que están interesados en asistir, a continuación le compartimos los precios de la boletería.



Boletería

Los fanáticos de Silvestre Dangond tendrán la oportunidad de asegurarse un lugar en este evento comprando las boletas en la preventa que irá desde el próximo viernes 2 de febrero a las 10:00 a. m., hasta el sábado 2 de mayo, o hasta agotar el 50% de las localidades. En este caso se aplicará un descuento especial.



Sin embargo, si no puede efectuar la compra en este tiempo, tenga en cuenta que la segunda venta de las boletas será el domingo 3 de marzo, pero deberá pagar un monto mayor.



En ambos casos puede hacer la compra a través de la página web de Tu Boleta, www.tuboleta.com



Entonces, estos serían los precios por localidad:



- PALCO TA MALO

* Con descuento- $6.000.000

* Precio full- $ 7.200.000

​

- PALCO LLEGÓ EL PODER

​* Con descuento- $4.500.000

* Precio full- $ 5.400.000



- PALCO CANTINERO

​​* Con descuento- $3.500.000

* Precio full- $ 4.200.000



- PALCO EL REENCUENTRO

​​​* Con descuento- $2.500.000

* Precio full- $ 3.000.000



- PALCO ENTRE GRANDES

​​​​* Con descuento- $2.000.000

*Precio full- $ 2.400.000



- SIGO INVICTO- SILLETERÍA

​​​​​* Con descuento- $180.000

* Precio full- $ 216.000



- ORIENTAL BAJA

​​​​​​* Con descuento- $140.000

* Precio full- $ 170.000



- ORIENTAL ALTA

​​​​​​​* Con descuento- $170.000

* Precio full- $ 204.000

Concierto de Silvestre Dangond en Bogotá TuBoleta

- OCCIDENTAL BAJA

​​​​​​​​* Con descuento- $170.000

*Precio full- $ 204.000



- OCCIDENTAL ALTA VIP

​​​​​​​​​* Con descuento- $250.000

*Precio full- $ 300.000



- OCCIDENTAL ALTA

​​​​​​​​​​* Con descuento- $200.000

*Precio full- $ 240.000



- NORTE

​​​​​​​​​​​* Con descuento- $70.000

*Precio full- $ 84.000



Tenga en cuenta que los palcos son para 10 personas, entonces puede dividir el costo total entre los asistentes, así será más económico.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio