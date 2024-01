Prepare las crispetas: conozca dónde puede ver las películas nominadas a los Óscar 2024

Este martes 23 de enero se dieron a conocer los nominados a los premios Óscar. El próximo 10 de marzo se darán a conocer los ganadores. A continuación, le compartimos donde ver algunas de las nominadas a la mejor película.



Inicialmente, Oppenheimer, es la favorita con 13 nominaciones. La cinta se encuentra disponible en Prime Video. A está cinta le sigue 'Pobres criaturas', la película de George Lantimos, que está disponible en los cines este jueves 25 de enero.



La tercera película más nominada es la de Martin Scorsese, 'Los asesinos de la Luna', que también se encuentra disponible en Prime Video pagando una módica suma. En el cuarto lugar, la popular 'Barbie', que tiene 8 nominaciones y que se puede ver desde diciembre pasado en HBO Max.



Otra de las favoritas es la película francesa, 'Anatomía de una caída', una de las grandes sorpresas de estas nominaciones, que tiene 5 candidaturas. Esta también está disponible en los cines desde este jueves 25 de enero.



Para cerrar el listado de las favoritas, 'Maestro', con 8 nominaciones. Puede verla en Netflix.



Le compartimos el listado completo de las cintas nominadas a mejor película, a continuación:

Nominados al Óscar 2024 a 'Mejor Película'

1. 'American Fiction'

2. 'Anatomía de una caída'

3. 'Barbie'

4. 'Los que se quedan'

5. 'Los asesinos de la luna'

6. 'Maestro'

7. 'Oppenheimer'

8. 'Vidas pasadas'

9. 'Pobres criaturas'

10. 'La zona de interés'



Otras nominaciones

1. Nominados al Oscar 2024 a Mejor Dirección



1. Justine Triet, por 'Anatomía de una caída'.

2. Martin Scorsese, por 'Los asesinos de la luna'.

3. Yorgos Lanthimos, por 'Pobres criaturas'.

4. Christopher Nolan, por 'Oppenheimer'.

5. Jonathan Glazer, por 'La zona de interés'.



2. Nominados al Oscar 2024 a Mejor Película Internacional



1. Reino Unido, 'La zona de interés'.

2. Japón, 'Perfect Days'.

3. España, 'La sociedad de la nieve'.

4. Italia, 'Yo capitán'.

5. Alemania, 'Sala de profesores'.



3. Nominados al Oscar 2024 a Mejor Película de Animación



1.'El chico y la garza'.

2.'Elemental'.

3. 'Nimona'.

4. 'Robot Dreams'.

5. 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'.



4. Nominados al Oscar 2024 a Mejor Canción

1. "It Never Went Away” de 'American Symphony'.

2. “I’m Just Ken” de 'Barbie'.

3. “What Was I Made For?” de 'Barbie'.

4. “Wahzhazhe (A Song For My People)” de 'Killers of the Flower Moon'.

5. “The Fire Inside” de 'Flamin' Hot: La historia de los Cheetos picantes'.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio