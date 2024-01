Sony consigue un éxito de taquilla con la película 'Anyone But You'

Los ejecutivos de Sony Pictures se despertaron el día de Navidad convencidos de que su nueva comedia romántica 'Anyone But You' era un fracaso. La película, protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell como archienemigos obligados a hacerse pasar por pareja, generó sólo 6 millones de dólares en ventas de entradas en su primer fin de semana.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las películas alcanzan su punto máximo en los primeros días, el estudio estimó que 'Anyone But You' tendría suerte de alcanzar los 25 millones de dólares en Estados Unidos. Entonces sucedió algo gracioso. Las ventas de entradas aumentaron durante seis días seguidos y 'Anyone But You' logró mayores ventas durante dos fines de semana consecutivos, un logro poco común, según Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de investigación Comscore Inc.



La película, cuya producción costó alrededor de 25 millones de dólares, ha recaudado alrededor de 60 millones de dólares en todo el mundo y se espera que finalmente supere los 100 millones de dólares. El éxito de la película muestra que todavía hay un lugar en los cines para una comedia romántica realizada con un presupuesto reducido, especialmente cuando cuenta con el fuerte impulso de las redes sociales.



El género prácticamente ha sido entregado a Netflix Inc. por parte de los principales estudios, que han reducido ese tipo de películas en favor de franquicias de superhéroes y películas de terror económicas.



"El éxito de Anyone But You ha sido liderado por el público", dijo el director de la película, Will Gluck, en un correo electrónico. "Parecen pasar un buen rato viéndolo, sintiéndolo, tarareándolo, y se lo han hecho eco a sus amigos, familiares y redes sociales. Y no hay mejor marketing que ese".

​

La película aún no estaba conectada con ningún estudio cuando Gluck aceptó reescribir el guión y asumir el proyecto. Se inscribió después de descubrir que Sweeney y Powell, dos estrellas en ascenso, se habían inscrito para jugar uno frente al otro. Netflix y Amazon.com Inc. examinaron el proyecto, pero Gluck instó a Sony para que se lanzará a ello. La producción comenzó el pasado mes de febrero en Australia.



Sony dio un gran paso hacia una comedia sexual con clasificación R el año pasado con la película de Jennifer Lawrence 'No Hard Feelings'. Producida con un coste de casi el doble del coste de 'Anyone But You', y recaudó 87 millones de dólares en todo el mundo.



Ni Sweeney ni Powell son estrellas tan grandes como Lawrence, pero han ganado seguidores leales después de protagonizar Euphoria de HBO y Top Gun: Maverick de Paramount, respectivamente. Eso ayudó a que esta película fuera especialmente popular entre las mujeres de 14 a 40 años, quienes han convertido la imagen en un fenómeno en las redes sociales.



Aunque la película recibió críticas mixtas por parte de los críticos, tiene una puntuación de audiencia del 86% en Rotten Tomatoes. Las proyecciones se han convertido en eventos en los que los fans cantan Unwriting, una canción pop de 2004 de la cantante británica Natasha Bedingfield que sirve como himno no oficial de la película.



Muchas mujeres han escrito sobre sus experiencias en TikTok, Instagram y X, y Sweeney comparte las publicaciones con una amplia audiencia. Otros éxitos recientes, como Encanto o Sound of Freedom, han seguido un patrón similar, y el poderoso impulso de las redes sociales ha demostrado ser más efectivo que el marketing.



BLOOMBERG