Artistas paisas, entre los más escuchados en Spotify

A través de la iniciativa #Mi2022EnSpotify, la plataforma de streaming de música presentó el listado de los artistas y las canciones más escuchadas durante todo este año. La compañía, que para el segundo trimestre del 2022 alcanzaba los 433 millones de usuarios mensuales activos y los 188 millones de usuarios premium en el mundo, se valió de las estadísticas de escucha de los consumidores para generar este contenido.



En el plano local, el género que ‘mandó la parada’, en las ciudades principales, de acuerdo con la aplicación, fue el reguetón. Es así como el artista Bad Bunny se ubicó en el primer lugar de los más escuchados en Colombia, con canciones como ‘Me Porto Bonito’ y ‘Ojitos Lindos’, tema interpretado con la banda colombiana Bomba Estéreo.



En segundo lugar de los artistas más sonados está el cantante paisa Feid, quién cuenta con más de 27 millones de oyentes mensuales a nivel global; seguido está el puertorriqueño Rauw Alejandro, cuyo éxito ‘Te Felicito’ con Shakira “está entre las 100 canciones más reproducidas en el mundo”, apuntó la plataforma.



Completando este top 5 aparecen los artistas Karol G y J Balvin en la cuarta y quinta posición, respectivamente.



“La canción de Karol G ‘Provenza’ no solo quedó en el top 10 de lo más escuchado localmente, también rompió barreras al estar en la posición 24 a nivel global. Sus mayores oyentes estuvieron en México, Estados Unidos, España, Chile y Argentina”, señaló la plataforma. Otros de los cantantes que aparecen en el listado de los más escuchados en Colombia son los artistas Ryan Castro, con su canción ‘Monastery’, Blessd, Maluma, Morat y por último el puertorriqueño Myke Towers.



¿Qué se escucha en Medellín?

Por ciudades, la plataforma señaló que Medellín “se ha posicionado como uno de los centros más importantes para el desarrollo de grandes figuras globales de la música urbana”. Y es que si bien el artista con mayores reproducciones en la ciudad, durante en este año, fue Bad Bunny, artistas locales como Feid, Ryan Castro, Blessd y Karol G se destacaron en las reproducciones.



En Barranquilla, el reguetón se mostró fuerte con artistas como Bad Bunny, Feid, Rauw Alejandro, J Balvin y Karol G. Asimismo, otro de los géneros más escuchado fue el vallenato con artistas como Diomedes Díaz y Silvestre Dangond.



“Similar a las demás ciudades, también estuvo Cali. Los artistas con mayores reproducciones en Spotify en esta ciudad fueron Bad Bunny, Feid, Karol G, Rauw Alejandro y J Balvin”, agregó la plataforma, a través de su comunicado oficial.

A nivel internacional

El efecto de los artistas colombianos a nivel internacional se mantuvo fuerte durante el 2022, de acuerdo con datos de Spotify. “Aproximadamente, ocho de cada diez reproducciones de artistas colombianos se dieron desde el exterior, lo que significa que es una potencia exportadora en esta industria”.



Así las cosas, J Balvin fue el artista nacional con mayores reproducciones globalmente, principalmente desde países como Estados Unidos, México y España. Karol G se encuentra en segundo lugar como la artista colombiana más sonada, seguida por Shakira, Maluma y Feid.



Otros de los artistas que fueron los más escuchados en el exterior fueron: Sebastián Yatra, Camilo, Morat, Manuel Turizo y Bomba Estéreo. Frente a los datos globales, los artistas más escuchados a nivel mundial en 2022 fueron, en primer lugar, Bad Bunny, seguida está Taylor Swift; Drake, en el tercer puesto, The Weeknd en el cuarto lugar, mientras que la quinta posición es para BTS.



Ahora bien, la canción más escuchada durante el 2022 fue ‘As it was’ de Harry Styles. En segunda posición se ubicó ‘Heat Waves’ de Glass Animals, en cuarto lugar ‘Stay’, de Justin Bieber- The Kid Lorai y en cuarto lugar ‘Me porto bonito’ y quinto ‘Tití me pregunto’ del artista Bad Bunny.

PORTAFOLIO