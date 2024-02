En el Super Bowl los asientos llegaron a costar US$56.700

El Super Bowl es el partido más importante de la NFL, enfrenta a los mejores equipos de la temporada para definir al campeón de la liga y las cifras que se mueven alrededor de este espectáculo son millonarias.



Este domingo 11 de febrero Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers protagonizarán la edición LVIII de este juego.



El interés por la primera final de la NFL en la capital del juego ha traspasado las fronteras del deporte con el sonado romance entre la superestrella del pop Taylor Swift y el ‘carismático’ Travis Kelce, figura de los Chiefs, un auténtico premio gordo para las arcas de la liga de futbol americano.



El fenómeno Swift-Kelce disparó las audiencias de la temporada y el domingo podría ayudar a pulverizar el récord de 115,1 millones de espectadores que siguieron el último Super Bowl, en el que los Chiefs vencieron a los Philadelphia Eagles.



Se espera que la cantante, que actúa el sábado en Japón, pueda llegar a tiempo para apoyar a su pareja en el Allegiant Stadium (65.000 asientos), donde acaparará los focos.

Además de Swift, una colección de famosos presenciará el intento de los Chiefs de ser la primera franquicia en revalidar el título en dos décadas, la que sería su tercera corona de las últimas cinco temporadas.

Taylor Swift nunca ha hablado ni ha concedido una entrevista, y las cadenas de televisión la han mostrado de media menos de 30 segundos por encuentro, y rara vez la mencionan, pero su mera presencia ha bastado para producir efectos palpables en las cuentas de la National Football League (NFL). “La forma más fácil de medirlo es en las redes sociales”, explica Joe Favorito, consultor y profesor de la Universidad de Columbia.



La irrupción de la cantante más popular del momento ha dado a la NFL en general, y a los Chiefs en particular, una exposición mediática adicional que equivale a ‘millones’ de dólares de publicidad, según el especialista de marketing deportivo.



Según los portales especializados Semrush y Similarweb, las visitas a la página oficial de los Chiefs ha crecido un 40 % desde septiembre.



Por tal motivo, este encuentro en las Vegas, escenario vedado hasta hace poco por la NFL y ahora convertido ahora en capital deportiva de Estados Unidos, rebosa de expectación en los días previos al juego.

Super Bowl iStock

La Administración Federal de Aviación calculó que unos 500 jets privados aterrizarán en esta urbe del desierto de Nevada con motivo del partido, mientras las autoridades locales auguran una afluencia de más de 300.000 visitantes durante este fin de semana.



La horda de turistas llenará casinos, clubes nocturnos y fiestas organizadas por celebridades, además de los conciertos de estrellas instaladas en la ciudad como U2, Adele, Christina Aguilera y Green Day. Los afortunados que hayan conseguido una entrada para el Super Bowl, cuyo espectáculo del medio tiempo estará a cargo de la estrella del R&B Usher, habrán tenido que invertir una buena cantidad de dinero.



En el sitio web de venta de entradas Stubhub los asientos más baratos disponibles costaban US$ 5.542 y los más caros ascendían a US$ 56.700.



De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Juego, espera que unos 67 millones de estadounidenses –aproximadamente una cuarta parte de la población adulta del país– hagan apuestas relacionadas con el Super Bowl, generando un monto estimado de unos US$ 23.100 millones.

AGENCIAS