Los clubes que se han 'bajado del bus' de la nueva Superliga de fútbol en Europa

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró este jueves que las normas de la Fifa y de la Uefa sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión.



La máxima instancia administrativa de la UE señaló que la Uefa y la Fifa abusaron de "posición dominante" en su actuación contra la creación de la polémica Superliga de fútbol al amenazar con sanciones a la docena de clubes implicados en el proyecto.



La decisión de la Gran Sala, que responde a las preguntas prejudiciales planteadas por el Tribunal Mercantil Nº17 de Madrid y no se puede recurrir, contradice la opinión del abogado general asignado al caso, que al publicar hace un año sus conclusiones -no vinculantes- argumentó que la Uefa y la Fifa actuaron conforme a derecho.

La corte de Luxemburgo, en cambio, estableció este jueves que la Uefa y la Fifa abusaron de "posición dominante".



Fútbol iStock

"Las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) y de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (Uefa) que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales", señala el fallo.



Esto se debe, añade la corte comunitaria, a que "las facultades de la Fifa y de la Uefa no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado".



El fallo agrega que "las normas que atribuyen a la Fifa y a la Uefa un control exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos derivados de estas competiciones pueden restringir la competencia, habida cuenta de la importancia que estas últimas tienen para los medios de comunicación, los consumidores y los telespectadores".



"Sin embargo, una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada. Al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la Fifa y de la Uefa, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico", precisa el tribunal.

Fútbol iStock

El TJUE, con su decisión, responde a las cuestiones planteadas por el citado juzgado madrileño al que habían pedido amparo en abril 2021 las empresas que formalmente representan a la Superliga -European Super League Company (ESLC) y promovido por la firma A22 Sports Management- ante las amenazas de sanciones de Uefa y Fifa.

Reacción de los equipos

Estas son las reacciones de los principales clubes europeos tras la decisión del TJUE de considerar contrarias al derecho a la competencia la normativa de la Uefa para prohibir torneos organizados fuera de su jurisdicción, como el proyecto de Superliga promovido hace dos años por una docena de clubes.



- Real Madrid (declaración institucional de su presidente, Florentino Pérez): "El fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. En definitiva, hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades y hoy también han triunfado el fútbol y sus aficionados".



- FC Barcelona: "Como una de las entidades impulsoras de la Superliga, el FC Barcelona considera que la sentencia abre la vía a una nueva competición de fútbol de máximo nivel en Europa al manifestarse en contra de la figura del monopolio en el mundo del fútbol, y quiere ofrecer una propuesta de diálogo sobre cuál debe ser el modelo de competición europea del futuro".



Dinero y fútbol FOTO: iStock

- Atlético de Madrid: "Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga. Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada".



- Bayern de Múnich: "(La sentencia) No cambia la postura del FC Bayern y de la ECA de que tal competición sería un ataque al significado de las ligas nacionales y a la estática del fútbol europeo. La Bundesliga es el fundamento del FC Bayern, al igual que todas las ligas nacionales son el fundamento de los clubes de fútbol europeos. Por lo tanto, es nuestro deber y nuestra profunda convicción fortalecerlas, no debilitarlas. También estamos comprometidos con las competiciones europeas de clubes bajo el paraguas de la Uefa (...) La puerta de la Superliga en el FC Bayern sigue cerrada".



- Manchester United: "Nuestra posición no ha cambiado. Seguimos plenamente comprometidos con nuestra participación en las competiciones de la UEFA, cooperando positivamente con la Premier League y el resto de los clubes a través de la European Club Association (ECA) para el desarrollo continuo del fútbol europeo".

Uefa AFP

- Inter de Milán: "El Inter reitera su convicción de que el futuro del fútbol europeo no puede quedar garantizado más que con la colaboración de los clubes en el seno de la ECA y en colaboración con la Uefa y la Fifa. Como club seguimos anclados en los valores que caracterizan el modelo deportivo europeo y nos comprometemos a trabajar con todos los otros clubes bajo el paraguas de la ECA para defender estos valores".



- Asociación Europea de Clubes (agrupa a medio millar de clubes europeos): "Para ser absolutamente claros, la sentencia no apoya ni aprueba de ninguna manera ningún proyecto de Superliga. Desde que el caso se llevó a los tribunales hace dos años, se han puesto en marcha grandes reformas, incluidas nuevas reglas de la UEFA para la autorización de competiciones. La ECA continuará trabajando con la UEFA, la FIFA y todas las partes reconocidas por el fútbol para desarrollar el juego de manera positiva y progresiva, en base a los principios de meritocracia deportiva, de inclusión y de equidad".



EFE y AFP