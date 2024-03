Taylor Swift anuncia la última versión de su disco con otro tema extra, ‘The Black Dog’

Taylor Swift anunció este lunes la cuarta versión de su nuevo disco, 'The Tortured Poets Department', que se publica el 19 de abril, con lo que cerró este novedoso proceso de lanzamiento, que incluye en cada versión un tema extra exclusivo.

En este caso, el tema extra es 'The Black Bog', que se incluirá en la cuarta versión del álbum y que ya se puede reservar en la web oficial de la cantante, donde estará disponible hasta las 20:00 horas (19:00 horas GMT) del próximo miércoles o hasta agotar existencias, anunció hoy un comunicado de Universal Music Spain.



El pasado 5 de febrero, durante la ceremonia de los Grammy -mientras recogía el premio a 'Mejor álbum del año' por 'Midnights'- Swift anunció el lanzamiento de su nuevo trabajo, 'The Tortured Poets Department', sin especificar las canciones que incluiría. Al día siguiente publicó en su cuenta de Instagram la versión 'The Manuscript' que incluye esta canción como tema extra y continúa disponible en la web oficial de la cantante. Solo diez días más tarde comunicaba una nueva edición por tiempo limitado, con 'The Bolter' como pista extra. Y el 23 de febrero, 'The Albatross', incluida en otra edición del disco, también limitada en el tiempo.



Taylor Swift acumula un año de éxitos tras ser elegida 'Persona del Año 2023' por la revista Time, dos premios Grammy en febrero de este año y una gira de conciertos con entradas agotadas.



En su gira 'The Eras Tour', Swift hace un recorrido por todas sus épocas musicales donde interpreta canciones de todos los discos que ha publicado a lo largo de los años. La gira por estadios, que comenzó el 17 de marzo de 2023 en Estados Unidos, llega a Europa, a París, el 9 de mayo, dos meses después de su último concierto en Asia, que tendrá lugar este lunes en Singapur.

EFE