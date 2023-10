Concierto The Weeknd en Bogotá generó 1.500 empleos

Concierto The Weeknd

Este 4 octubre, en el estadio El Campin, en Bogotá, se presentó el concierto de The Weeknd, al que asistieron 35.000 fanáticos.



El artista llegó con su gira After Hours Til Dawn Tour 2023, que generó un impacto importante en la ciudad. Por la organización del evento, según se supo, se generaron 1.500 empleos, se involucraron 35 empresas y se pagaron 800 millones de pesos en renta, es decir, se generó un considerable movimiento para la economía local.



Por otra parte, el evento llama la atención porque se realizó un montaje, según dice la empresa organizadora, "nunca antes visto en el país". Entre las novedades, hubo una pasarela de 80 metros, 680 luces, una pantalla con seis metros de alto, una esfera lunar ubicada encima del público.



Las puertas abrieron a las 4:30 p.m. y las presentaciones iniciaron a las 6:45 de la tarde. En la apertura los asistentes podrán disfrutar del hiphop, algo de música electrónica y más.



Luego, a las 9:00 p.m. aterrizó en el escenario el artista, quien deleitó al público con canciones como 'Blinding lights', 'Starboy', 'Save your tears', 'I feel it comin', entre otros temas.



Las entradas rondaban entre los 154.000 hasta los 700.000 pesos.



