La apuesta por el turismo ecológico en el Amazonas: qué se encuentra

Por ser un destino que recoge una gran diversidad en flora y fauna; la mística cultural de pueblos indígenas, y paisajes únicos que se destacan por su espesa vegetación, el Amazonas, sin duda, debe estar incluida en el top 5 de lugares que un colombiano debe visitar antes de morir.



Actualmente, con la reactivación económica del país, este departamento, ubicado al sur de Colombia y que limita con Perú y Brasil, se ha destacado por ser un punto atractivo para que tanto locales como extranjeros disfruten del turismo ecológico, ese que destaca por las actividades turísticas en medio de la naturaleza y su preservación.



A 20 minutos en lancha por el río Amazonas, desde el puerto de Leticia, se puede llegar al hotel Amazon by On Vacation, ubicado en medio de la selva. Su propuesta se centra en que sus visitantes pueden tener una conexión con la majestuosidad de la selva, conozcan sobre las comunidades indígenas que se encuentran en la zona, disfrutar de la gastronomía local, mientras se promueve el cuidado del medio ambiente.



Este hotel, considerado cinco años consecutivos como el mejor hotel verde de Colombia por los World Travel Awards, integra elementos modernos bajo una infraestructura de maloca. En total cuenta con más de 150 habitaciones.



Además, el 90 % de su talento humano pertenece a las comunidades indígenas de Ronda, Ticuna, Nazareth, San José, Canaam, Cocama, Macagua, Witoto y Santa Sofía.



SAFARI AMAZÓNICO



Entre los planes que el hotel ha dispuesto para sus visitantes se destaca el Safari Amazónico, el cual cuenta con una ruta de exploración que se puede realizar de día o de noche, dependiendo del espíritu aventurero de los visitantes. Cabe destacar que en este recorrido, guiado por nativos, se podrá aprender sobre los poderes curativos de algunas plantas.



Otro de los recorridos que ofrece el Hotel Amazon es la visita guiada a la comunidad Yagua. Esta población, ubicada a 40 minutos en lancha del hotel, alberga una gran tradición amazónica en la que se mezcla la danza, los cánticos y las artesanías en un solo espacio. Si tiene suerte durante este tramo en lancha por el río Amazonas podrá observar los delfines rosados.

LA GASTRONOMÍA



Si visita el Amazonas no puede dejar de probar los platos típicos de la región, en el que se destacan frutas exóticas como el camu camu, la uva caimarona y la açaí. El Amazon cuenta con platos en los que sus huéspedes pueden degustar estas frutas en postres o bebidas. El pescado pirarucú, acompañado con tapioca es otro de los recomendados. Igualmente, la fariña (harina que se obtiene de yuca) es otro de los acompañantes que no faltan en la dieta local y que usted debe probar.



¿QUÉ LLEVAR A AMAZONAS?



Si decide viajar al Amazonas sepa que esta zona del país cuenta con dos estaciones: invierno y verano, por ello es recomendable que lleve botas pantaneras y ropa impermeable, si viaja en época de lluvia. Asimismo, en tiempo de calor no olvide empacar protector solar, una gorra y repelente.



