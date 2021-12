Turismo experiencial, la apuesta de La Guajira en la reactivación

Los paisajes desérticos que salen al encuentro del mar multicolor, las playas de arenas blancas y rojizas y la sierra nevada que se divisa en el horizonte, son escenarios que traen a la mente las palabras aventura y encanto. ¿Lo mejor? Los tres se topan en un único destino y representan sólo una parte de la experiencia de visitar La Guajira.



Y sí, en La Guajira hay mucho más que eso. En los últimos años, el departamento ha logrado consolidar y mantener un crecimiento exponencial al contar con una amplia oferta en su dinámica turística. Misma que, al igual que en el resto del país, se vio afectada por la emergencia sanitaria al tener que poner pausa a sus actividades.



Es por eso que, en busca de fortalecer la reactivación económica y del sector turismo, las autoridades locales y empresarios se han unido en la creación de proyectos enfocados en promover la diversidad natural, cultural y ancestral del territorio.



Como parte de esas iniciativas se incluye una estrategia dirigida a las agencias de viajes del territorio nacional, para vincular y dar a conocer la propuesta de valor de este destino dentro de su oferta comercial.



“Tenemos muchos atractivos turísticos que permiten promover nuestro destino y ser diferenciales. Somos un destino único y biodiverso, que te ofrece playas, desierto, dunas y sierra nevada en un solo lugar a muy pocas horas” destacó José Emilio Sierra, Director de turismo de La Guajira.



En el encuentro, organizado por Anato y apoyado por Fontur, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dirección de turismo de la Gobernación de la Guajira, participaron 17 agencias. Quienes, además de conocer la riqueza cultural y étnica local, tuvieron la oportunidad de crear alianzas con los Prestadores de Servicios Turísticos de la región en una rueda de negocios.



¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS?



Con la llegada de la temporada de fin de año y la reactivación de la dinámica turística en la región, las perspectivas del sector se mantienen optimistas. Esto influenciado en parte por el trabajo de promoción que ha venido trabajando el sector público y el privado de la mano de las agencias, así como la implementación y seguimiento de las medidas de bioseguridad.



“En la pandemia disminuimos el número de viajeros más o menos en un 70%, hoy estamos tratando de subir esa cifra. No la llevaremos a una totalidad porque no se ha reactivado el territorio a nivel nacional, pero sí al menos que un 50% del número de turistas que teníamos antes vuelva al destino”, resaltó Janine Rodríguez, consultora del proyecto de Reactivación Turística de la Cámara de Comercio de La Guajira.



UNA AVENTURA EN TRES MUNDOS



Los deslumbrantes paisajes de este territorio se extienden a lo largo de la baja, media y alta Guajira. Tres zonas con algo único que ofrecer para los diferentes tipos de turistas.



Para el amante de la música, la primera es una buena opción. Ya que abre las puertas de un recorrido por la historia de la música vallenata. Al dar paso a la segunda, actividades como hacer ‘tubbing’ por el río Palomino o vislumbrar a los flamencos desde la Laguna Navio Quebrado, permitirán al viajero conectar con la naturaleza.



Por si busca más aventura, solo falta ir más allá para continuar la travesía. El Cabo de la vela con sus playas rojizas, la visita a las salinas de Manaure (la llamada novia blanca de Colombia) o el Pilón de azúcar, son algunos de los atractivos de la alta Guajira.



Sin dejar de lado el tema de la ancestralidad, las comunidades indígenas también son protagonistas dentro de la estrategia de reactivación turística del departamento. Con actividades de inmersión cultural se busca dar a conocer sus valores y tradiciones, cuidando el no atentar contra la identidad y sus costumbres.



“Más que quedarte en un hotel, estar en una playa, comer en un restaurante,cada cosa que hagas tiene una propuesta de valor experiencial, en donde el turista hace una inmersión en lo que realmente es la cultura y la gastronomía que caracteriza a nuestra región” concluyó Rodríguez.



