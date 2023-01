El coleccionista de arte que intenta recuperar obra de Van Gogh

En octubre, el Instituto de Arte de Detroit (DIA, por sus siglas en ingles) abrió las cortinas de su exposición de tres meses sobre Vincent van Gogh, presumiendo que su muestra de 74 cuadros era una de las mayores colecciones jamás reunidas de las famosas obras del maestro neerlandés.



Ahora, el coleccionista de arte brasileño Gustavo Soter presentó una demanda en un tribunal federal alegando que el cuadro de 1.888 'Une liseuse de romans', o 'Una lectora de novelas', le fue robado, después de que lo compró en 2017 por US$3,7 millones.



Soter afirma que el cuadro vale ahora US$5 millones y quiere que el tribunal obligue al museo a entregárselo lo antes posible y le pague por daños y costos. La demanda supone un giro decepcionante para el DIA, cuyo personal consiguió reunir docenas de cuadros para exponer, además, los seis que el museo ya poseía.



Fue un golpe para el instituto, que fue el primer museo estadounidense en adquirir un Van Gogh cuando compró un autorretrato en 1922 por US$4.200. El juez del caso ordenó que el cuadro no saliera del DIA.



El coleccionista, cuya empresa Brokerarte Capital Partners LLC presentó la demanda, dijo en los documentos que adquirió el cuadro y luego transfirió casi de inmediato la obra, pero no el título, a un tercero. A continuación, el cuadro desapareció.



La portavoz del DIA, Megan Hawthorne, dijo que “no se ha alegado mala conducta por parte del DIA, y no se ha solicitado ni ordenado ninguna modificación de la exposición. El museo seguirá actuando según todas las leyes aplicables y las mejores practicas”.



La representante también dijo que el cuadro supuestamente robado no formaba parte de la colección interna del DIA y que fue tomado prestado de otra colección para la exposición.



El cartel junto al cuadro dice que fue donado por un coleccionista privado de Sao Paulo. “El préstamo fue aceptado de acuerdo con las mejores prácticas y está sujeto a la protección de la legislación federal aplicable mediante su registro en el Departamento de Estado de Estados Unidos”, dijo Hawthorne en un comunicado.



La exposición, inaugurada el 2 de octubre de 2022 y que cierra el 22 de enero, ha atraído a 174.000 visitantes.

La audiencia federal

La obra ‘Una lectora de novelas’ (1888), en la que el pintor delinea con un trazo negro y ancho la figura de una mujer que sostiene un libro, en tonos amarillentos, hoy no puede ser removida del Instituto de Arte de Detroit (DIA).



Es por esto que el juez a cargo del caso ha ordenado una audiencia el próximo 19 de enero de 2023, según recoge la prensa local.

BLOOMBERG Y EFE