¿Qué beneficios tiene Game Pass, la suscripción digital de Xbox?

La feria Electronic Entertainment Expo, conocida por su abreviatura E3, es la cita más importante de la industria de los videojuegos, en la que las compañías dejan ver su lanzamientos.



El domingo fue el turno de Xbox & Bethesda Games y revelaron que este año lanzarán 30 títulos, 27 de los cuáles estarán incluidos en Xbox Game Pass para ampliar el portafolio que tienen en la suscripción.

Además mostraron el calendario mensual y la disponibilidad que tendrán de juegos como Halo Infinite.



Edgar Hernández, el gerente senior de la categoría de juegos y servicios de Xbox Latinoamérica, explicó el rumbo del Game Pass, la apuesta que tiene la empresa con la calidad y diversidad en el mundo de los videojuegos y el futuro de la industria.



¿Tras el anuncio y la presentación en la E3 que viene?



Fue muy importante, son 30 videojuegos para lo que queda del año, incluso alguno estarán en 2022, pero lo más importante es la inclusión de 27 juegos al Xbox Game Pass lo que le da un nuevo nivel y relevancia a la suscripción, un valor adicional que continuamente estamos añadiendo y que no les costará más a lo suscriptores.



Hay mucha variedad en las novedades, está por ejemplo el Microsoft Flight Simulator que se lanzó hace unos meses para el PC y ahora estará disponible en consola en julio y que tiene unas actualizaciones que te permiten volar sobre más países y con gran realismo, casi que puede ser por encima de casa y con el clima real.



Con Game Pass las personas juegan 40% más juegos que antes no habrían probado y 30% más géneros.



Tenemos una de nuestras franquicias más exitosas que es Halo Infinite y tendremos el multiplayer free to play disponible. Con esto buscamos eliminar todas las barreras para que las personas puedan acceder al juego y la novedad es que no se requiere una suscripción Gold para tener multiplayer. Siento que esta novedad nos permitirá crecer más en la comunidad, lo cual es maravilloso, por que mientras sea más grande la experiencia de juego será mejor.



Estamos apuntando a llevar más juegos a más gente, estamos tratando de eliminar todas las barreras que existen, porque los costos altos de los juegos limitaba a las personas que los podían disfrutar, con estos anuncios y Game Pass, lo que estamos haciendo es democratizando el acceso a los videojuegos con la suscripción mensual.



¿Ese será el futuro del sector y de los juegos?



El norte si es una suscripción a un bajo costo y que tengas acceso al 100% de los juegos como si los hubieras comprado de forma física. Si se requiere de la descarga en la consola o en el PC, pero se pueden disfrutar completos, tal cual fueron creados por el desarrollador. Lo importante es que no hay una barrera y menos económica para jugar y mientras sea suscriptor lo podrá usar. Si no se quiere, se puede comprar el juego físico o digital y con estas novedades, los de Microsoft Studios estarán disponibles desde el lanzamiento.



¿Qué otras ventajas tiene el Game Pass?



Eso dependerá de lo que quiera el jugador. Si se tiene una consola, una PC o un smartphone y se quiere jugar en ambas hay una suscripción específica, también hay unos juegos que requieren para la experiencia online el pago de una suscripción Gold. Hay jugadores que tienen bibliotecas específicas para dispositivo, hay ahorro en ese pago mensual y beneficios más allá de los juegos disponibles como las ventajas en mapas y descuentos.

¿Cuánto han crecido en esa suscripción?



No tenemos los datos desagregados por país, pero si sabemos que hay más de 18 millones de jugadores en el mundo y ese crecimiento de 8 millones se dio en el último año. Además que sin duda fue impulsado por la pandemia, hubo un crecimiento muy fuerte en ventas de consolas y en suscriptores, las horas de juego crecieron en un 200%, lo que indica que hay más gente jugando.



¿Dónde está el valor de esa democratización del catálogo de juego?



Ese tema es muy valioso, porque no es solo llegar los juegos a la consola y al PC, también buscamos que los juegos estén en la nube para que se pueda jugar en un TV, smartphone o tableta conectada a internet con una app y solo conectando los controles. Eso da más variedad y acceso a un universo de 3.000 millones de jugadores en el mundo y también para allá vamos, es parte del objetivo no tener límites de estar en un país o otro el poder jugar.



Game Pass también está dando la opción para que los desarrolladores sean más creativos, veremos mucha creatividad y tenemos un catálogo diverso.



¿Cómo nace la idea del refrigerador Xbox?



Esto surgió de un meme cuando lanzamos la consola, escuchamos mucho a los jugadores y muchos la pidieron, pronto vamos a tener noticias más adelante de donde la tendremos disponible y el precio.



