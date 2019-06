'Es un partido difícil, pero estamos en una posición buena', Queiroz

El técnico de la selección colombiana de fútbol, el portugués Carlos Queiroz, afirmó que el partido de este viernes en Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 ante Chile son "noventa minutos" y en el que se jugará al "todo o nada".



"Cambia lo que pueda pasar durante el partido, es un partido de noventa minutos, no hay mañana, no es la fase de grupos, es todo o nada. Pero esto no cambia nada en la preparación, cambia el abordaje estratégico", señaló Queiroz en rueda de prensa.

De acuerdo con Queiroz, "los cuartos de final son finales anticipadas por la ilusión, la técnica y la calidad de jugadores. Todos los partidos son finales y este es un partido diferente porque no puede haber prórroga, si hay empate vamos directo a los penaltis, por eso tenemos que decirlo en los noventa minutos".



El entrenador, que no confirmó todavía el equipo titular ante los actuales bicampeones, señaló: "Tengo un equipo y con un equipo vamos a hacer lo mejor. Sabemos la importancia de un partido como este, Colombia-Chile, pero hay que salir a disfrutar".



"Chile tiene mucha historia, tradición en ganar y lo vienen haciendo bien en los últimos años. Son los campeones y favoritos también para ganar esta Copa América como Uruguay, Argentina o Brasil", pero "la única cosa que me preocupa es que Colombia tiene que seguir mejorando y creciendo como equipo", apuntó.



"Es un partido muy difícil, con dos grandes equipos, pero estamos una posición bien buena porque no tenemos problemas", destacó.



Según consideró Queiroz, "la fuerza de Colombia son los jugadores y la fuerza de los jugadores es el equipo" y en ese sentido destacó la disputa deportiva para la posición de atacante del capitán Radamel Falcao García y de Duván Zapata, uno de los goleadores de la última temporada en la liga italiana.



"Gracias a Dios Colombia tiene dos jugadores con mucho talento. Tienen una historia y un nombre en el mundo del fútbol que habla por ellos", dijo el técnico sin dar indicios que cuál de los dos será titular. "Hay diferencias, las decisiones que van a salir son las que tienen que salir. Hay que salir con el equipo que mejor esté y en ese equipo todo el mundo está preparado, incluso (Camilo) Vargas", el tercer portero y el único que no ha debutado en el torneo, resaltó el estratega europeo.



Para el técnico, "el primer trabajo del entrenador es inspirar a los jugadores para volar más alto" y puso como ejemplo al enganche Juan Guillermo Cuadrado, criticado por un sector de la prensa colombiana en sus actuaciones durante este torneo. "Juan lo está haciendo muy bien, está trabajando mucho y estoy muy contento con él. Estos tres partidos no pueden afectar mucho su rendimiento. Todos los jugadores que estén son de experiencia, habituados", subrayó.



Así, dijo el portugués, "tenemos que tomar las decisiones con sabiduría. Hay unos detalles que me gustaría ver mejor, hay que crecer como equipo". "El equipo que va a mostrar más resistencia es el que va a ganar. Es un partido en el que todos sabemos la responsabilidad y lo más importante es que los jugadores se concentren y estén enfocados. Ganar o crecer es la opción que tenemos para Colombia y ellos son los campeones y nosotros no tenemos nada a perder", reiteró.



No obstante, aseguró: "Es la oportunidad que está delante de nosotros y no la vamos perder. Colombia va a jugar con muchas ganas y no les vamos a facilitar las cosas".

Sobre el hecho de ser los mejores en primera fase y enfrentar ahora a un equipo como Chile y no a un rival que pasó con menos mérito, como Paraguay, clasificado con dos puntos y sin ninguna victoria, Queiroz expresó: "si hay una palabra que no está en el diccionario del fútbol es justicia y hay que aceptar las cosas".



Colombia terminó primero del Grupo B con nueve puntos, sin recibir goles y con un rendimiento del 100 % luego de sus triunfos sobre Argentina (2-0), Caar (1-0) y Paraguay (1-0), mientras que Chile fue segundo del C tras vencer a Japón (4-0) y Ecuador (2-1) y caer ante Uruguay (1-0).