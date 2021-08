¿Es viable el reconocimiento del rostro en las cámaras fotomultas?

Antes de finalizar el año las polémicas cámaras salvavidas estarían nuevamente funcionando en Bogotá, luego de ser suspendidas en junio del 2020.



(Le recomendamos: Conozca sus derechos en caso de comparendo con cámara de fotomultas)



Según informó la Secretaría de Movilidad de la ciudad, se están realizando los trabajos para que los aparatos reconozcan el rostro de los conductores infractores, como lo ordenó un fallo de la Corte Constitucional en el que se estableció que la infracción debe ser para el conductor del vehículo y no para el propietario.



(Lea: Los cambios y dudas sobre cómo regresarían las fotomultas en el país)

Leonardo Vásquez, subsecretario de Movilidad, destacó que se están acondicionando con las diferentes entidades para tener la base de datos de las fotos de todos los colombianos para hacer el cotejo que se necesita para cumplir con el fallo de la Corte.



(Además: Por ahora, no se pueden imponer multas sin identificar al conductor)



Pero, ¿es viable su implementación en Bogotá?



Portafolio consultó a Axel Díaz, director del laboratorio de informática forense de ADALID Corp, firma especializada en seguridad digital y prevención y gestión de fraude en entornos virtuales, sobre los retos de la implementación de este sistema en la ciudad.



De acuerdo con Díaz, las cámaras que utilicen este sistemas deben ser un poco más robustas de las que normalmente conocemos, toda vez que tienen un algoritmo que permiten identificar unos rasgos muy particulares de una persona.



En ese sentido, indicó que el sistema será viable siempre y cuando el algoritmo de la cámara se programe para identificar a personas que lleven tapabocas, gorras o maquillaje.



“Hay unos rasgos únicos del rostro. Nosotros tenemos una forma única de las orejas, el cabello, los ojos que pueden ser perfectamente identificados por las cámaras”, explicó.



No obstante, indicó que uno de los mayores problemas es que en Colombia no se ha hecho un ejercicio biométrico mediante el cual las personas sean reconocidas realmente con los rasgos con los que se deben reconocer.



“Actualmente, la cédulas electrónicas han facilitado ese proceso, sin embargo, todavía falta mucho, porque así como se tomaron las fotos para el documento no importaba mucho el detalle”, agregó.



Sobre este aspecto advirtió que se debe tener un tema bien robusto de identificación para que no haya lugar a una equivocación al momento de identificar una persona. “Ahí hay que ver qué tan garantes pueden ser los sistemas con este tipo de identificación”, anotó.



En lo que tiene que ver con la protección de datos o violaciones a las libertades, Díaz precisó que la Superintendencia de Industria y Comercio y la Corte Constitucional han establecido en distintos conceptos que toda video vigilancia que se realiza sobre las calles de Bogotá son de carácter público.



“Es claro que estas cámaras no pueden ser dirigidas a ciertos objetivos, pero una persona que diga que se le está violando su intimidad porque estaba en su carro no aplica porque ese vehículo estaba en una vía pública”, puntualiza.



Y agrega que aunque a una persona se le pueda grabar en la calle eso no significa que la información que se recaude sea de carácter público.





PORTAFOLIO