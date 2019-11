Escoja el mejor casco de bicicleta para usted

Muchos son los beneficios que trae el montar bicicleta como actividad deportiva, medio de transporte o estilo de vida. Sin embargo, para disfrutar al máximo de esos beneficios, es importante tomar las precauciones necesarias, y una de ellas es escoger apropiadamente el casco.



Si bien existen varios que aplican en muchas de las modalidades del ciclismo, en el turístico o urbano hay 3 tipos que pueden acoplarse al estilo y criterio del biciusuario, como lo son los recreativos, de montaña y de ruta.



Los cascos recreativos se diferencian más por su diseño artístico que por sus características aerodinámicas y técnicas, ya que son más comúnmente usados en trayectos cortos.



Y los de montaña ofrecen una mayor protección y ventilación, además que permiten realizar ajustes para evitar inconvenientes al momento de transitar terrenos irregulares.



De ruta se distinguen más por su diseño aerodinámico, peso ligero y ventilación abundante, lo que permite a los ciclistas tener una mejor velocidad y comodidad al momento de montar.



Ahora, en una ciudad tan concurrida como lo es Bogotá, es clave que los biciusuarios tengan en cuenta que la protección es lo más importante. De hecho, reportes de Medicina Legal indican que entre 2016 y 2018 se registraron 193 ciclistas fallecidos.



“Al momento de un impacto, el casco expande el golpe, si usted se golpea la parte de izquierda de la cabeza en un punto específico, el casco recibe el golpe y lo expande a través del casco, hay muchos cascos en los que el material es de icopor, porque el icopor es liviano, pero es para que cuando reciban un impacto, el golpe se expanda y no vaya a poner en riesgo la cabeza”, asegura Johan, el encargado una de las tiendas de bicicletas del 7 de Agosto. De la misma manera, se debe tener mucha precaución y algo de discernimiento a la hora de escoger un casco.



En temas de seguridad y protección, el precio debe ser tenido en cuenta y puede considerarse como un sacrificio.



“Un buen casco no baja de $ 150.000, no es que los cascos por debajo de ese precio no lo vayan a proteger, solo que la gente prefiere meterle más plata a un celular que a la protección de un usuario”, afirmó esta persona, quien continua recalcando la importancia de este esfuerzo económico: “Si usted se va a comprar un casco de $ 20.000, debe entender que el casco se puede dañar muy fácilmente; la diferencia de un casco de $ 20.000 a un casco de $ 150.00 0 es que el de 150 se le puede caer una, dos, tres o cuatro veces y no se va a romper tan fácil, por mucho se agrieta”.



Por último, se debe tener en cuenta la tecnología con la que está fabricado el casco, el más reciente avance en este ámbito se conoce como tecnología Mips, por la sigla en inglés de Multi-directional Impact Protection System, en español Sistema de Protección Frente a Impactos Multidireccionales. La tecnología Mips consiste en una banda o malla que se encuentra dentro del casco y que se desplaza con la cabeza al momento de recibir un golpe.



“Un casco de $ 50.000 es un coco, hay que tener en cuenta que viene sin sellador flotante ni Kevlar, ni tecnología Mips, y eso no le va a proteger la cabeza. Para mayor seguridad, hay marcas que saben certificar los cascos, en la cajita viene una planilla; por ejemplo, en Giro, usted lo registra en la página en caso de caída o algo, y tiene el 50 % de descuento en otro casco”, afirma uno de los encargados de Nissi, una de las reconocidas tiendas para usuarios de bicicleta en Bogotá.



Justamente, la capital del país, declarada por el Distrito como Capital Mundial de la Bicicleta en agosto del año pasado, ha logrado hacer de este vehículo un estilo de vida, ya que, según cifras de la Secretaría de Movilidad, son más de 800.000 viajes los que se hacen al día y aproximadamente 2 millones de personas las que disfrutan de la ciclovía los días domingos y festivos.





Cristian Sánchez