Escritorios virtuales, una herramienta para el teletrabajo

Hace muchos años, trabajar desde una finca, un lugar apartado o un país en el exterior era misión imposible. Sin embargo, con la llegada de la pandemia y el desarrollo de nuevas tecnologías, hoy esto ya es una realidad.



(Escritorios virtuales, una tendencia de teletrabajo en las empresas).

De hecho, en países como Colombia se estima que el teletrabajo llegó para quedarse. Según el ‘Cuarto Estudio de Penetración del Teletrabajo en Empresas Colombianas’ realizado por MinTic, en 2018, Colombia registraba más de 122 mil teletrabajadores. No obstante, en la actualidad, la cartera indica que esta cifra aumentó en un 400 % en relación con los dos años anteriores.



Y es que para nadie es un secreto que, si bien la pandemia trajo un sinnúmero de retos para las empresas, también significó una oportunidad para las compañías de implementar modelos de trabajo no presenciales y poner en marcha sistemas que acompañen el proceso de sus colaboradores desde casa.



Tal es el caso de los escritorios virtuales, una innovadora herramienta que le permite a los trabajadores tener su puesto de trabajo en la nube desde cualquier lugar del planeta y que hoy hace parte de las tecnologías que están revolucionando el mundo empresarial.



Para Juan Ramón Jaramillo, gerente de desarrollo de negocios de Gtd Colombia, compañía especializada en soluciones de transformación digital y creadora de Newmad, plataforma integral nómada que permite asegurar acceso a todas las herramientas tecnológicas de las empresas desde casa, oficina y zonas públicas (Coworking, coffee shops, etc.), “las tecnologías de teletrabajo cada día ganan terreno en las empresas, debido a las grandes facilidades que generan en materia de seguridad, productividad y ahorro”. Newmad es un ecosistema de herramientas que le brinda a los usuarios acceso seguro y de alta calidad a escritorios virtuales, herramientas ofimáticas, servidores, teleconferencia, colaboración, entre otros.



De acuerdo con el alto ejecutivo, los escritorios virtuales le brindan la posibilidad a los empleados de convertirse en usuarios 100 % nómadas, donde pueden acceder a sus sistemas y herramientas de trabajo desde cualquier computador, sin correr el riesgo de ser hackeado o amenazada la información de la empresa por parte de agentes externos.



Y es que según el Tanque de Análisis y Creatividad de las TIC (TicTac) de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, en el 2020, Colombia reportó 32 mil ciberataques, donde la suplantación de sitios web fue uno de los delitos con mayor crecimiento con un 372 %, en comparación con el 2019.



“Si bien la pandemia le abrió la puerta a la transformación digital de las empresas, también trajo un enorme reto en términos de ciberseguridad en el teletrabajo. Por eso, los escritorios virtuales hoy representan un fenómeno que atiende esta necesidad y que además, promete crecer en el mercado por su simplicidad a la hora de ingresar a las redes de las compañías”, expresa Jaramillo.