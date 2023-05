Estas son las marcas que se unen al estreno de ‘La Sirenita’

El furor de las marcas por el lanzamiento de 'La Sirenita', en versión Live Action, no se ha hecho esperar y marcas como Pandora, Kiko Milano y McDonald's han sorprendido al público con sus nuevas colaboraciones con Disney.





La empresa danesa de accesorios Pandora presentó su colección The Little Mermaid x Pandora, la cual busca acercar a los consumidores aún más a los protagonistas de esta historia.



“Queríamos ser fieles a la película Live Action de La Sirenita y dar a las piezas una representación más realista. Con el charm de Sebastián, por ejemplo, una pinza es más grande que la otra, como los cangrejos macho de verdad", explicaron Filippo Ficarelli y Francesco Terzo, directores creativos SVP de Pandora.



Cabe destacar que esta colección presenta algunos elementos narrativos de la película, como el Disney The Little Mermaid Enchanted Shell Dangle Charm que almacena lo más preciado de Ariel: ¡su voz! Mientras que el Disney The Little Mermaid Ariel Dangle Charm representa a la sirenita explorando el fondo del mar. Por su parte, el Disney The Little Mermaid Sebastian Crab Dangle Charm reinterpreta la forma de Sebastián con un cristal de Murano anaranjado.

La marca de maquillaje Kiko Milano también se unió a este lanzamiento y presentó la colección Disney - La Sirenita, diseñada con un elegante packaging que convierte cada producto en un pequeño tesoro, como por ejemplo los estuches inspirados en las perlas y conchas de mar.



"Los tonos de la nueva colección también se inspiran en los colores del fondo del mar. Los azules marinos hacen referencia a un mundo marino mientras que los tonos dorados recuerdan a la arena de la costa. La colección, creada para reflejar la historia de libertad, confianza y empoderamiento de la película; es de larga duración, resistente al agua e hidratante", señaló la marca.

Por último, la cadena de comida rápida McDonald's tendrá por tiempo limitado 8 piezas coleccionables. Entre las figuras se destaca Ariel, el príncipe Eric, el cangrejo Sebastián, la villana Úrsula y el pez Flounder. La empresa ha destacado que por años ha venido trabajando con Disney para presentar grandes colaboraciones.

