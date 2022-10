¿Busca un buen trago? Estos son los mejores bares del mundo en 2022

Barcelona se posicionó como la nueva capital de la coctelería, según el listado de los 50 mejores bares del mundo. El bar Paradiso fue coronado como el mejor del mundo y destronó a otros en Londres y Nueva York.



Se trata de un bar clandestino al que se ingresa por la puerta del congelador del Pastrami Bar en el barrio Born de Barcelona. Asimismo, la ciudad catalana cuenta con tres de los 10 mejores bares del listado de 2022.

Sips ha sido el bar que más subió este año, pasando del puesto 37 en 2021 al 3 este año y Two Schmucks se situó en el número 7. España también se destacó por tener cuatro bares en el top 50.

Asimismo, Italia, que tuvo reconocimiento por bares en Roma, Florencia, Milán y Nápoles. Por su parte, Londres, que dejó de ocupar el primer lugar, sigue siendo la ciudad con más sitios para encontrar buenos cocteles. Cinco bares londinenses están en el listado.



Colombia también tuvo su aporte este año. Es el caso de Alquímico, en Cartagena. "Un lugar lleno de energía con música a todo volumen, mucho baile y una gran lista de cócteles progresivos, que muestra la diversidad biológica y el sabor potencial del país. Un piso más arriba, los clásicos internacionales reciben un toque colombiano. Y si lo que necesita es aire fresco, también hay una gran azotea, con otra lista de bebidas única", describen los creadores del listado.

Alquímico, bar cartagenero. Cortesía Alquímico

Asimismo, varias ciudades latinoamericanas entraron dentro del listado. Es el caso de Ciudad de México, en México, y de Buenos Aires, Argentina. Le compartimos el listado de los primeros 25 puestos:



1. Paradiso, Barcelona (Ganador: Mejor Bar de Europa)

2. Tayēr + Elementary, Londres

3. Sips, Barcelona (Ganador: Mejor Bar)

4. Licorería Limantour, Ciudad de México (Ganador: Mejor Bar de Norteamérica, Leyenda de la Lista)

5. Little Red Door, París (Ganador: Premio al Bar Sostenible)

6. Double Chicken Please, Nueva York (Ganador: Premio al mejor bar nuevo)

7. Two Schmucks, Barcelona

8. The Connaught Bar, Londres

9. Katana Kitten, Nueva York

10. Alquímico, Cartagena (Ganador: Mejor Bar de Sudamérica)

11. Handshake Speakeasy, Ciudad de México

12. Jigger & Pony, Singapur (Ganador: Mejor bar de Asia)

13. Hanky-Panky, Ciudad de México (Ganador: Arte de la hospitalidad)

14. Bangkok Social Club, Bangkok (Ganador: Mejor nueva apertura)

15. Salmon Guru, Madrid

16. Drink Kong, Roma

17. Coa, Hong Kong

18. Florería Atlántico, Buenos Aires

19. The Clumsies, Atenas

20. Baba au Rum, Atenas

21. Café La Trova, Miami

22. Attaboy, Nueva York

23. Satan's Whiskers, Londres

24. Tropic City, Bangkok

25. Kumiko, Chicago

Si desea ver el listado completo, puede acceder a: World's 50 Best.

